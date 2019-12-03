Азербайджан заявил об обстрелах двух приграничных сел

03 декабря 2019, 09:10

Позиции азербайджанских войск в зоне карабахского конфликта и в селах на границе с Арменией были обстреляны 22 раза за сутки, сообщило сегодня Минобороны страны.

Как писал "Кавказский узел", 2 декабря Азербайджан насчитал 23 обстрела своих позиций за сутки, днем ранее – 21 обстрел.

В апреле 2016 года, после обострения карабахского конфликта, стороны объявили о перемирии, однако противостояние продолжилось, говорится в справке "Кавказского узла" "Карабах: два года спустя после четырехдневной войны". В течение первых двух лет обстрелы в зоне конфликта фиксировались ежедневно, следует из инфографики "Кавказского узла" "Карабах после перемирия – два года войны".

За минувшие сутки режим прекращения огня был нарушен 22 раза, сообщила пресс-служба Минобороны Азербайджана.

По данным министерства, стрельба велась, в частности, с территории "Ноемберянского и Бердского районов" Армении. "Подверглись обстрелу позиции азербайджанской армии в селе Гушчу Айрым Газахского района и в селе Агбулаг Товузского района", - говорится в сообщении, размещенном на сайте Минобороны.

Согласно данным сервиса "Яндекс.Карты", города Ноемберян и Берд расположены в Тавушской области на северо-востоке Армении. С Тавушской областью граничат Газахский, Товузский и Гедабекский районы Азербайджана.

Кроме того, позиции азербайджанских войск были обстреляны с территорий, подконтрольных властям Нагорного Карабаха, отмечается в сообщении Минобороны.

Военные ведомства Армении и Нагорного Карабаха пока не прокомментировали на своих сайтах это заявление.

Материалы о событиях в зоне карабахского конфликта размещаются "Кавказским узлом" на тематической странице "Карабах: худой мир или война".