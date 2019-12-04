04 декабря 2019, 00:28

Родственники убитого Эрадиля Асанова опровергли в суде выводы экспертизы

На судебном заседании по делу об убийстве жителя Ногайского района Дагестана Эрадиля Асанова его отец Адильсолтан Асанов и сестра Сабина Асанова опровергли выводы ситуационной экспертизы, согласно которым убитый являлся правшой.

Как сообщал "Кавказский узел", Ногайский районный суд 7 ноября начал рассмотрение дела об убийстве местного жителя на допросе. Дело попало в суд после того, как потерпевшие пять лет требовали разбирательства. Подсудимый настаивал на версии о самообороне, при этом на заседании он попросил прощения у потерпевших. Потерпевшими признаны мать убитого Юмабийке Асанова и его брат Ринат Адильгереев.

22-летний житель Терекли-Мектеба Эрадиль Асанов был застрелен силовиком 6 октября 2014 года. По версии МВД, силовик применил табельное оружие, когда подозреваемый в убийстве напал на него с ножом. Однако родственники Асанова считают, что его застрелили, выбивая признательные показания. Подсудимый силовик обвиняется по статьям об убийстве, превышении полномочий, а также мошенничестве с командировочными расходами.

Во время судебного заседания 3 декабря и отец, и сестра погибшего сказали, что он – левша, сообщил корреспонденту «Кавказского узла» дядя и общественный защитник потерпевших Рустам Адильгереев.

«В материалах дела имеется ситуационная экспертиза, согласно которой Эрадиль Асанов является правшой. Это же говорил в показаниях следствию и обвиняемый Джамалутдинов, - пояснил он. - Имеются доказательства, что погибший был левшой. И его отец, сестра тоже левши».

Рустам Адильгереев напомнил, что Эрадиль Асанов был доставлен в ОМВД по Ногайскому району в рамках расследования уголовного дела об убийстве несовершеннолетней девушки. «Более тысячи человек тогда были доставлены в отдел, их допрашивали, проводились экспертизы. В конце концов, виновным оказался Руслан Шандиев, который в конце 2015 года был осужден за это убийство», - сказал Адильгереев.  

Во время следствия обвиняемый утверждал, что Эрадиль напал на него с ножом, а тот якобы оборонялся, добавил Адильгереев.

«Однако в материалах дела имеются доказательства того, что дежурные на КПП и оперуполномоченные, доставившие в отделение Эрадиля, осматривали его и ножа не обнаружили. В деле достаточно доказательств того, что Эрадиль не нападал на обвиняемого. Обвиняемый допрашивал Эрадиля «с пристрастием», выбивал показания, он не рассчитал, что в оружии был патрон, и случилась трагедия», - сказал общественный защитник.

Заседание отложено на 25 декабря, суд продолжит допрос свидетелей по делу.

Примечание:

"Муртазали Гасангусейнов потребовал уволить полицейского", "Мать убитого уроженца Дагестана назвала сфабрикованным дело о перестрелке", "Гасангусейнов и коллеги Гаджиева вышли на пикеты в Махачкале".

Автор: Ася Капаева; источник: корреспондент "Кавказского узла"

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