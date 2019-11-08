Родственники убитого жителя Дагестана добились суда над силовиком

08 ноября 2019, 18:32

Ногайский районный суд 7 ноября начал рассмотрение дела об убийстве местного жителя на допросе. Потерпевшие требовали разбирательства пять лет.

Как сообщал "Кавказский узел", 22-летний житель Терекли-Мектеба Эрадиль Асанов был застрелен силовиком 6 октября 2014 года. Расследование дела неоднократно приостанавливалось. По версии МВД, силовик применил табельное оружие, когда подозреваемый в убийстве напал на него с ножом. Однако родственники Асанова считают, что его застрелили, выбивая признательные показания.

Возмущенные убийством Асанова местные жители неоднократно выходили на митинги. Так, на пикете 6 февраля 2018 года родственники Асанова отметили, что расследование дела об убийстве возобновлено, но стрелявший в Асанова правоохранитель к ответственности не привлечен.

Вчера, 7 ноября, в Ногайском районном суде Дагестана состоялось первое заседание по делу об убийстве Эрадиля Асанова. В суд пришли как родственники убитого, так и семья обвиняемого силовика, зал был переполнен. Подсудимый настаивает на версии о самообороне, при этом он попросил прощения у потерпевших. "Это был несчастный случай. Ради Аллаха прошу простить. У меня не было никаких мотивов. Это был случайный выстрел", - процитировало 7 ноября слова обвиняемого издание "Кавказ.Реалии".

Дело против силовика первоначально было возбуждено только по статье о превышении полномочий, но было прекращено. Новое обвинение ему было предъявлено в июне этого года, говорится в публикации.

Подсудимый обвиняется не только в убийстве и превышении полномочий, но и в мошенничестве. Согласно обвинительному заключению, копия которого имеется в распоряжении "Кавказского узла", силовик предоставил документы о командировочных расходах на 36,4 тысячи рублей, хотя в действительности этих денег не тратил. По части 1 статьи 105 ("Убийство") обвиняемому грозит до 15 лет заключения, по части 3 статьи 286 ("Превышение полномочий") - до 10 лет, а по части 3 статьи 156 ("Мошенничество, совершенное лицом с использованием своего служебного положения") - до шести лет.

Согласно картотеке на сайте Ногайского районного суда, дело об убийстве Асанова поступило в суд 11 октября, статьи обвинения там по состоянию на 18.32 мск 8 ноября не указаны. Заседание было отложено на 26 ноября, чтобы обеспечить участие в процессе представителя МВД, сообщил корреспонденту "Кавказского узла" родственник убитого Рустам Адильгереев.

Потерпевшие заявили о несостоятельности версии о самообороне

Потерпевшие по-прежнему не согласны с версией о самообороне, заявил Рустам Адильгереев. "Мы не можем утверждать, что было преднамеренное убийство. Но в том, что это не была самооборона, уверены", - сказал он.

Адильгереев указал на нестыковки в версии силовиков. "Во-первых, когда Эрадиль заходил в отдел, его проверяли, есть ли при нем оружие. Во-вторых, по показаниям <силовиков>, Эрадиль достал из внутреннего кармана жилетки нож правой рукой. Но он был левша, как и его отец и сестра, а в этой жилетке не было внутреннего кармана. Ее мы получили обратно и удостоверились в этом. К тому же, мотивом нападения <силовик> назвал то, что он смог доказать Эрадилю его вину - якобы они раскололи его, после чего он и кинулся с ножом. Но этот мотив отпадает, так как виновник того убийства давно осужден и сейчас отбывает наказание", - сказал родственник убитого.

От Эрадиля Асанова требовали признаться в изначиловании и убийстве несовершеннолетней, пояснил Адильгереев. "Убийство девушки произошло весной того же 2014 года", - отметил Рустам Адильгереев.

За убийство и изнасилование несовершеннолетней девушки в Ногайском районе был осужден местный житель, суд назначил ему 14 лет колонии строгого режима, сообщило на своем сайте управление Следкома по Дагестану 15 декабря 2015 года. В ходе расследования были проведены более 1200 молекулярно-генетических экспертиз, отмечается в сообщении.

По словам Адильгереева, Асанов подрабатывал на стройках и пас овец. "Когда он находился в полиции, родственники не знали, что его вызвали на допрос. Как удалось выяснить позже, ему позвонили <силовики> и предложили шабашку, чтобы узнать, где он находится. Они приехали за ним и забрали в отдел", - рассказал родственник убитого.

Вплоть до предъявления обвинения в убийстве подсудимый продолжал работать в силовых структурах, отметил Рустам Адильгереев. "На родственников оказывалось давление, но нас это не останавливало. Нам говорили, что мы ничего не сможем добиться", - добавил он.