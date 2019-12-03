Пашинян скрыл свои симпатии к претендентам на пост главы Нагорного Карабаха

03 декабря 2019, 06:11

Премьер-министр Армении Никол Пашинян обсудил грядущие выборы с тремя политиками, заявившими о намерении баллотироваться в президенты Нагорного Карабаха. Встреча не стала вмешательством Пашиняна во внутренние дела Нагорного Карабаха и не указала на поддержку конкретных персоналий, заявили оппозиционеры и общественные деятели в Степанакерте.

Как информировал "Кавказский узел", президентские и парламентские выборы в Нагорном Карабахе намечены на конец марта 2020 года. О намерении бороться за пост президента республики заявляли бывший командующий Армией обороны Нагорного Карабаха Самвел Бабаян, бывший секретарь Совета безопасности Виталий Баласанян, независимый депутат парламента Руслан Исраелян, министр иностранных дел Масис Маилян, бывший госминистр, лидер "Свободной Родины" Араик Арутюнян, общественный деятель из Степанакерта Кристина Балаян. 30 ноября Демократическая партия Нагорного Карабаха выдвинула председателя парламента Ашота Гуляна кандидатом в президенты.

Политологи ранее заявили, что основными фаворитами президентской гонки станут бывший премьер Араик Арутюнян и глава МИД Масис Маилян.

Премьер-министр Армении Никол Пашинян 1 декабря в Степанакерте встретился с Ашотом Гуляном, Масисом Маиляном и Араиком Арутюняном. На встрече также присутствовал руководитель АРФ «Дашнакцутюн» Давид Ишханян, говорится в сообщении пресс-службы премьера, которое с армянского на русский язык перевела корреспондент "Кавказского узла".

«В ходе встречи были затронуты вопросы организации государственных выборов в Арцахе [Нагорном Карабахе], текущая политическая ситуация. Премьер-министр также коснулся процесса урегулирования карабахского конфликта», - говорится в сообщении.

В Нагорный Карабах Пашинян прибыл еще 30 ноября. Вместе с высшим руководством Нагорного Карабаха они "посетили ряд участков границы на севере республики, где ознакомились с ходом службы военнослужащих и текущей ситуацией". 1 декабря также состоялась официальная встреча Никола Пашиняна и президента Нагорного Карабаха Бако Саакяна, на которой "был обсужден широкий круг вопросов, касающихся взаимодействия двух армянских государств в разных сферах", отметила пресс-служба премьера.

Правительство Армении поможет карабахским властям в вопросе проведения свободных и справедливых выборов, заявил 2 декабря Никол Пашинян.

«Я подтвердил свою позицию относительно того, что предстоящие президентские и парламентские выборы в Арцахе должны быть свободными, справедливыми, прозрачными и соответствующими международным стандартам. Это очень важно и правительство Армении будет содействовать в этом вопросе властям Арцаха», - написал на своей странице в Facebook Пашинян, пост которого с армянского языка перевела корреспондент "Кавказского узла".

Встреча с Пашиняном стала инициативой властей Нагорного Карабаха

Встреча Пашиняна с потенциальными кандидатами в президенты, скорее всего, была инициативой властей Нагорного Карабаха, полагает представитель оппозиционной партии «Национальное возрождение» в Нагорном Карабахе, политолог Тигран Григорян.

«Не думаю, что этой встречей Пашинян выразил свое предпочтение. Думаю, эта встреча была организована Бако Саакяном. И все будущие кандидаты в президенты, участвовавшие в этой встрече, так или иначе связаны с Бако Саакяном, официально являлись или являются членами его команды, так как занимали и занимают государственные должности. Поэтому это была встреча с командой Бако Саакяна», - заявил Григорян корреспонденту "Кавказского узла".

По поводу того, что на встрече также присутствовал Ишханян, Григорян отметил, что "Дашнакцутюн" "на протяжении более десяти лет являлась одной из опор правящего режима, и вполне логично, что они были приглашены на встречу".

При этом политолог исключил, что эту встречу можно назвать вмешательством Армении во внутриполитические процессы в Нагорном Карабахе. По мнению Григоряна, Пашинян не встретился с другими потенциальными кандидатами в президенты, так как "эта встреча была не последней, в будущем будут встречи и с другими кандидатами, чтобы не было ощущения, что Пашинян поддерживает кого-то на предстоящих выборах".

«Само присутствие на этой встрече Бако Саакяна исключает возможность участия некоторых кандидатов, к примеру, кандидата от нашей партии «Национальное возрождение». Мы считаем Бако Саакяна нелегитимным президентом и не готовы присутствовать на встречах, где присутствует он», - заметил Григорян.

Ранее в офисе "Национального возрождения" сообщили "Кавказскому узлу", что партия намерена участвовать в парламентских и президентских выборах со своим пропорциональным списком и кандидатом, которым будет лидер партии, депутат Нацсобрания Айк Ханумян.

Армении следует намекнуть на симпатии к конкретным кандидатам в президенты

Армения официально не должна вмешиваться в внутриполитические процессы Нагорного Карабаха, но с ее стороны правильнее было бы намекнуть на симпатии среди кандидатов в президенты, считает координатор оппозиционной партии «Завтрашний Арцах» Тигран Петросян.

«Потому что все-таки де-факто мы одно государство, и Арцах подчиняется Еревану. И правительство Еревана должно быть в хороших отношениях с правительством Арцаха», - заявил Петросян "Кавказскому узлу".

При этом он считает, что встреча Пашиняна с некоторыми потенциальными кандидатами в президенты "вызвала больше вопросов, чем ответов".

"Что означает встреча с кандидатами, если пока эти лица только заявили о своих намерениях? Кроме того, есть и другие деятели, которые объявили, что будут участвовать в президентских выборах. Почему их не позвали на встречу? Если уж встречаться, то необходимо со всеми", - сказал он.

Он предположил, что Пашинян в дальнейшем встретится и с другими потенциальными кандидатами в президенты. При этом Петросян отверг версию о том, что этой встречей премьер выразил свое предпочтение. "Такое мнение ошибочно, потому что ставят на одного кандидата, а не на трех сразу", - пояснил он.

Пашинян избежал вмешательства во внутренние дела Нагорного Карабаха

Армения будет гарантом проведения в Нагорном Карабахе честных и прозрачных выборов, заявил общественный деятель, политический аналитик Артур Осипян.

«Другое дело, что Никол Пашинян не будет вмешиваться в процесс выборов в Арцахе, как в свое время Серж Саргсян... Встречу Пашиняна в Степанакерте не стоит переоценивать, это была обыкновенная процедура, и не стоит ожидать, что Пашинян откажется от своих принципов - это честность и прозрачность", - сказал Осипян "Кавказскому узлу".

Кристин Балаян заявила, что не удивлена встрече Пашиняна с деятелями, «которые сейчас у власти». «Это не вмешательство в наши внутренние процессы и не проявление предпочтений... Если премьер-министр Армении пожелает встретиться с другими будущими кандидатами в президенты, я однозначно приму участие, потому что мне есть что сказать», - сказала Балаян "Кавказскому узлу".