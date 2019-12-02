Юристы сочли допустимым назначение зятя Кадырова главой управления МВД

02 декабря 2019, 23:58

Юридических преград для назначения зятя Рамзана Кадырова главой Управления МВД Чечни нет, поскольку отношения прямого подчинения между ними отсутствуют, заявили опрошенные "Кавказским узлом" юристы. Назначение сотрудника без опыта на руководящую должность оскорбительно для жителей республики, считает ветеран МВД.

Как писал "Кавказский узел", 30 ноября помощник главы Чечни Ахмед Дудаев опроверг версию о том, что 22-летний зять Рамзана Кадырова, лейтенант полиции Висхан Мацуев возглавил Управление по вопросам миграции МВД по Чечне из-за родственных связей с главой республики. Пользователи соцсетей поспорили об управленческом опыте зятя Кадырова.

Висхан Мацуев успел поработать в правительстве Чечни, а также был командиром взвода в полиции Аргуна, после чего работал начальником отделения по организации заграничных паспортов Управления по вопросам миграции МВД по Чечне, заявил Ахмед Дудаев, пояснив, что Мацуев имеет "достаточный опыт работы, мотивирован и ответственно подходит к своей работе".

Система МВД юридически не находится в подчинении региональных властей, поэтому родственные связи между новым начальником Управления миграционной службы МВД и Рамзаном Кадыровым не могут служить препятствием для назначения, считают опрошенные "Кавказским узлом" адвокаты.

"МВД - это единая федеральная служба. Сегодня муниципальной милиции, как было в 1990-2000 годах, не существует: министра внутренних дел в республике назначает федеральный министр внутренних дел, а уже местный министр назначает начальника одного из управлений в своем ведомстве. Конечно, кандидатуру министра, вероятно, назначали по согласованию с главой республики и они в хороших, дружеских отношениях, но мало ли должностных лиц и в Москве имеют друзей? Даже если определенные пожелания главы региона учитываются, они не могут быть указующими", - пояснил адвокат Тимофей Широков корреспонденту "Кавказского узла"

В федеральном законе "О полиции" имеется статья 14, где сказано, что не могут находиться в прямом подчинении друг друга близкие родственники и свойственники (люди, не имеющие кровного родства, но присоединившиеся к семье в результате брака - прим. "Кавказского узла").

"На самом деле это очень ограниченный круг людей: мужья и жены, родители и дети, родные братья и сестры. Дяди и племянники, двоюродные и более дальние братья и сестры, зятья и прочие в этот круг не входят. А так как начальник управления не назначается Кадыровым и не находится в прямом подчинении, то и вопроса о нарушении нет", - заявил адвокат.

Широков обратил внимание, что в статье 10 "Закона о противодействии коррупции" говорится о "конфликте интересов", но это, по словам адвоката, растяжимое понятие. "К нему подходят ситуативно и многое зависит от индивидуальной оценки непосредственного руководства структуры. То есть если министр республиканский или федеральный посчитает, что может быть конфликт интересов у некого служащего на какой-то должности, то он может предложить переместить его. Формально нарушений [в назначении Висхана Мацуева] нет, хотя в 22 года это круто, - но, возможно, он талантливый молодой человек, подающий большие надежды и такими кадрами пренебрегать не могут", - сказал Тимофей Широков.

Управление по миграции выполняет очень важные функции, отметил юрист. "В первую очередь это регистрация граждан по месту жительства, выдача паспортов, легализация пребывания иностранцев и прочее. А Чечня в последние годы стала желанным местом для трудовых мигрантов: я сам, когда ездил в Грозный, видел заметное количество людей из Средней Азии, заходил в кафе, которые они держат. Помимо общепита, в Чечне востребованы выходцы из Средней Азии как преподаватели исламских знаний: хафизы Коран, которые обучают священной книге мусульман, учителя арабского языка", - добавил он.

Почти вся система управления в Чечне завязана на Рамзане Кадырове и близких к нему людях. По подсчетам "Русской службы Би-би-си", из 158 крупных чиновников в Чечне 30% - родственники Кадырова, 23% - односельчане, еще 12% - друзья главы Чечни и их родственники. По мнению политологов, кадровая политика главы республики направлена на укрепление позиций его семьи и продвижение интересов клана Кадырова, следует из подготовленного "Кавказским узлом" видео "Власть в Чечне как семейный бизнес Рамзана Кадырова".

Адвокат Абусупьян Гайтаев также не видит юридических препятствий для назначения зятя Кадырова на должность в МВД республики. "Помимо ограничений по закону, есть ограничения, которые основаны на внутриведомственных должностных инструкциях или приказах, но по линии МВД я таких внутренних ограничений не знаю. Зять не входит в круг близких родственников, которым по российским законам запрещено быть в подчинении: тут не подкопаешься, да и подчинения юридически тоже нет. Формально Кадыров не назначает ни министра, ни начальников управлений, хотя возможно, с ним согласовывают [назначения]", - сказал он корреспонденту "Кавказского узла".

Вопросы выдачи документов о гражданстве и легализации проживания - сложная и серьезная работа, к которой руководитель должен быть подготовлен, считает юрист. "Бесспорно, человек должен быть готов к такой работе. Наверное, достаточной квалификации и компетенций просто в силу возраста у столь молодого человека нет. Хотя есть вариант, в подобных случаях так бывает, что основную работу выполняют заместители и подчиненные, а этот человек приобретет опыт", - предположил Гайтаев.

Правозащитница: родственнику Кадырова нашли "теплое место"

Функционал и деятельность управлений миграции МВД во всех регионах, в том числе и в Чечне, сейчас одинаковы, указала председатель комитета "Гражданское содействие" Светлана Ганнушкина. "Они, как и везде, занимаются регистрацией граждан, выдачей паспортов, легализацией иностранцев и прочим. Раньше у миграционной службы Чечни была важная функция — она занималась обустройством внутренних перемещенных лиц - людей, которые [в свое время] бежали от военных действий в Чечне, когда они возвращались в республику. Но сейчас внутренних перемещенных лиц уже давно признали устроенными, хотя это неправда: многие люди не смогли приехать в места своего прежнего жительства и восстановить свои дома, потому что та земля, где они жили до войны, вдруг оказалась в частных руках", - посетовала правозащитница.

Ганнушкина уверена, что семейные связи стали определяющим фактором при назначении Висхана Мацуева на должность. "Вопрос профессионализма нового назначенца должен исходить из поставленных перед ним задач. Тут, как я думаю, задача не определена и не поставлена, поэтому говорить о том, насколько он на месте - трудно. Я лично полагаю, что молодой человек может быть профессионалом или хотя бы энтузиастом своего дела, но поскольку нет четкой задачи, то эта должность просто «тёплое место», и выбор поэтому падает на приближенное лицо", - сказала Ганнушкина корреспонденту "Кавказского узла".

Ветеран МВД осудил назначение 22-летнего лейтенанта на ответственный пост

Назначение молодого человека без опыта на столь солидную должность и наделение его полномочиями для принятия судьбоносных решений является оскорблением для всего населения Чечни, считает ветеран МВД, полковник полиции Амир Колов. "Это возврат к феодализму. Кастовое правление", - сказал он корреспонденту "Кавказского узла".

По словам Колова, через управление проходит регистрация граждан, выдача паспортов, легализация иностранцев и другие вопросы, связанные с миграционным учетом. "В управлении примерно 10-12 отделов и в каждом РОВД есть его отделения. Управлению переданы практически все функции бывшей Федеральной миграционной службы (ФМС). Кроме того, его сотрудники наряду с другими полицейскими участвуют во всяких дежурствах и нарядах", - пояснил полковник полиции.

Колов уверен, что у руководителя такого уровня должен быть навык служебной и профессиональной деятельности. "Хотя бы по году он должен был руководить на каждой ступеньке служебной лестницы - отделение, отдел, заместитель начальника управления, и лишь затем начальник управления", - подчеркнул он.

Ученый отметил актуальность вопроса о омоложении кадров

Профессор кафедры политологии и политического управления Института общественных наук (ИОН) РАНХиГС Дмитрий Слизовский воздержался от оценок профессиональных качеств нового начальника Управления миграции МВД Чечни, но охарактеризовал в целом ситуацию с назначениями молодых кадров на руководящие посты.

"Если говорить о назначении на должности молодых управленцев, которые призваны решать серьезные государственные вопросы на федеральном или региональном уровне, то надо выделить два аспекта. Конечно, смена кадров, омоложение их — это вопрос актуальный в России и на федеральном, и на региональном уровнях, есть причины менять великовозрастные, устаревшие кадры на новые. Это само по себе положительный момент и эту тенденцию следовало бы продолжать", - сказал он корреспонденту "Кавказского узла".

Наряду с этим профессор выделил второй концептуальный аспект. "Будет преувеличением надеяться, что человек справится с возложенными задачами и решит проблемы конкретного предприятия, отрасли или сферы деятельности только потому, что он молод. Нужно исходить из проверенных концептуальных принципов. А они предполагают назначение на ответственные должности людей, имеющих жизненный и профессиональный опыт. И, наверное, не в 22 года, и даже не в 25 лет", - отметил он.

Поверхностный и нечистоплотный подход к назначениям на важные должности распространен в России, обратил внимание Слизовский. "Скорее всего, такие молодые люди являются выдвиженцами каких-то лиц, структур или групп, которые руководствуются не интересами общего дела, а своими корыстными интересами", - подытожил ученый.

Пользователи соцсетей поспорили об управленческих способностях 22-летнего силовика

Подписчики Instagram-аккаунта "Кавказского узла" высказали разные мнения относительно профессионального и жизненного опыта 22-летнего руководителя миграционного управления МВД Чечни.

"В 22 года достаточный опыт? Вот это да", - усомнился vip__interier. "Интересно откуда возьмётся у человека опыт, если не дать ему возможность его наработать!" - возразил пользователь data17.10.1985.

"Неприятно, когда молодой над взрослыми работниками, которые много лет проработали и имеют большой опыт", - считает vedzizheva_fatia.

"Не по званию должность. Не может человек с таким низким званием занимать такую должность. И в 22 года откуда опыт и навыки руководить такой структурой?" - написал maks.gutman. "В 22 года только учебу заканчивают, а он уже и поработал и опыта набрался", - иронизирует irinategova.

"В свои 18 лет Аркадий Гайдар уже командовал полком. Главное уметь шашкой наголо махать...", - отметил molochnik_8800. "Лидерские качества и управление толпой появляются с рождения. Думаю, это можно было заметить во время учёбы", - считает kseni.ya.ge. "У человека и в 40 лет могут отсутствовать качества управленца", - добавила oksiii_fi.