30 ноября 2019, 16:40

Самолет Москва – Волгоград приземлился в Астрахани из-за тумана

Из-за тумана в Волгограде задержано семь рейсов и два отменены. Вылетевший из Москвы в волгоградский аэропорт самолет вынуждено сел в Астрахани.

Сегодня аэропорт Волгограда работает по фактической погоде.

"Рейс 2141 авиакомпании S7 вылетел из аэропорта Домодедово и произвел вынужденную посадку в аэропорту города Астрахань из-за метеоусловий Волгограда, не позволяющих командиру воздушного судна принять решение о посадке в аэропорту назначения", - сообщил представитель пресс-службы волгоградского аэропорта, слова которого привело РИА Новости в 15.33 мск.

Всего в аэропорту Волгограда сегодня из-за тумана задержаны семь авиарейсов и два отменены из-за тумана. В числе задержанных - три авиарейса на вылет в Москву. Отменены вылет в Москву и один рейс из Москвы, передало в 15.08 мск со ссылкой на информацию в справочной волгоградского аэропорта ТАСС.

Согласно онлайн-расписанию на сайте аэропорта, к 16.40 мск на вылет и прилет задерживается по одному рейсу, еще по одному – отменены.

По данным погодного сервиса "Кавказского узла", сегодня в Волгограде идет дождь при температуре +8 градусов, ветер скоростью 7 метров в секунду. Ночью дождь прекратится, температура снизится до +2, скорость ветра останется прежней.В последующие двое суток осадков не ожидается. Погодный сервис - это партнерский проект "Кавказского узла" и Гидрометцентра России. На сервисе есть возможность корректировать данные метеорологов для более точного прогноза. Сервис доступен и в легкой версии.

"Кавказский узел" ранее писал, что вчера, 29 ноября, из-за сильного тумана была нарушена работа аэропорта Платов Ростова-на-Дону. Всего было задержано 11 рейсов: шесть на прилет и пять на вылет.

Примечание:

"Самолет из Еревана вынужденно сел в Ростове-на-Дону", "Самолет Москва - Анапа экстренно сел в ростовском аэропорту", "Самолет из Махачкалы получил повреждение при посадке в Москве".

Гласность помогает решить проблемы. Отправь сообщение, фото и видео на «Кавказский узел» через мессенджеры
Lt feedback banner
WhatsApp
Telegram
8 903-767-6060
8 903-767-6060
Форма мобильной связи
Фото и видео для публикации нужно присылать именно через Telegram, выбирая при этом функцию «Отправить файл» вместо «Отправить фото» или «Отправить видео». Каналы Telegram и WhatsApp более безопасны для передачи информации, чем обычные SMS. Кнопки работают при установленных приложениях Telegram и WhatsApp. Номер для Телеграм и WhatsApp +49 1577 2317856.
Лента новостей

30 ноября 2019, 15:53

  • Левые активисты Волгограда поддержали протесты врачей

    Участники митинга "Антикапитализм" в Волгограде потребовали снизить зарплату депутатам и перенаправить бюджетные деньги на социальные статьи. Они выразили солидарность с всероссийской акцией "За достойную медицину", заявив о несправедливой оплате труда врачей.

30 ноября 2019, 15:06

  • Сочинские силовики сорвали пикет против коррупции в медицине

    Лидер независимого профсоюза "Альянс врачей" и присоединившаяся к ней сочинка вышли сегодня на одиночные пикеты в рамках всероссийской акции "За достойную медицину для всех граждан РФ". Силовики заставили их прервать пикетирование и проехать в отделение.

30 ноября 2019, 14:28

30 ноября 2019, 13:37

30 ноября 2019, 12:41

Темы дня

События дня

Заполните форму. Юристы "Команды 29" помогут вам получить ответ

Новости

Все новости

Справочник

Все справки

Персоналии

Все персоналии

«Сафари по-сирийски» - рассказ бывшего боевика
«Сафари по-сирийски» — рассказ бывшего боевика. Полный текст интервью
Все SMS-новости
Форма мобильной связи
SMS: +7(903)767-6060 Whatsapp, Telegram:
+49 157 72317856
Документы

Все документы

Архив новостей
Аналитика

Все статьи