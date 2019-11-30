Самолет Москва – Волгоград приземлился в Астрахани из-за тумана

30 ноября 2019, 16:40

Из-за тумана в Волгограде задержано семь рейсов и два отменены. Вылетевший из Москвы в волгоградский аэропорт самолет вынуждено сел в Астрахани.

Сегодня аэропорт Волгограда работает по фактической погоде.

"Рейс 2141 авиакомпании S7 вылетел из аэропорта Домодедово и произвел вынужденную посадку в аэропорту города Астрахань из-за метеоусловий Волгограда, не позволяющих командиру воздушного судна принять решение о посадке в аэропорту назначения", - сообщил представитель пресс-службы волгоградского аэропорта, слова которого привело РИА Новости в 15.33 мск.

Всего в аэропорту Волгограда сегодня из-за тумана задержаны семь авиарейсов и два отменены из-за тумана. В числе задержанных - три авиарейса на вылет в Москву. Отменены вылет в Москву и один рейс из Москвы, передало в 15.08 мск со ссылкой на информацию в справочной волгоградского аэропорта ТАСС.

Согласно онлайн-расписанию на сайте аэропорта, к 16.40 мск на вылет и прилет задерживается по одному рейсу, еще по одному – отменены.

По данным погодного сервиса "Кавказского узла", сегодня в Волгограде идет дождь при температуре +8 градусов, ветер скоростью 7 метров в секунду. Ночью дождь прекратится, температура снизится до +2, скорость ветра останется прежней.В последующие двое суток осадков не ожидается. Погодный сервис - это партнерский проект "Кавказского узла" и Гидрометцентра России. На сервисе есть возможность корректировать данные метеорологов для более точного прогноза. Сервис доступен и в легкой версии.

"Кавказский узел" ранее писал, что вчера, 29 ноября, из-за сильного тумана была нарушена работа аэропорта Платов Ростова-на-Дону. Всего было задержано 11 рейсов: шесть на прилет и пять на вылет.