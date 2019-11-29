Силовики задержали трех активистов на акции протеста в Тбилиси

29 ноября 2019, 12:49

Активисты и представители оппозиции организовали сегодня шествие и акцию протеста у Национальной библиотеки вблизи здания парламента Грузии. Во время стычек с силовиками были задержаны три оппозиционера, позднее правоохранители их отпустили.

Как писал "Кавказский узел", 28 ноября силовики помешали проведению акцию протеста у входа в здание парламента и задержали трех активистов. МВД пригрозило, что разгонит протестующих, если они попытаются перекрыть дороги. Депутатам удалось попасть в парламент Грузии и провести заседание после того, как полицейские возвели вокруг здания железные переносные заборы. Перекрытие улиц создало неудобство местным жителям.

Акции протеста начались в Тбилиси 14 ноября, после провала голосования за проект смены избирательной системы. Активисты сочли своей промежуточной победой отмену пленарного заседания парламента, которое было запланировано на 27 ноября. Депутаты объяснили отмену заседания тем, что заранее рассмотрели намеченные в повестке вопросы.

Шествие и акция протеста проходят у здания Национальной библиотеки Грузии, которая находится примерно в 300 метрах от парламента. Сегодня в здании библиотеки министр юстиции Грузии Тея Цулукиани проводит мероприятие, посвященное 30-летию Конвенции ООН по правам ребенка, сообщают «Новости Грузии».

Во время приезда в библиотеку министра юстиции митингующие выкрикивали: «Позор». На место акции мобилизованы силовики, информирует «Грузия online».

Протест сопровождался стычками участников акции с полицейскими, в результате чего были задержаны несколько протестующих, в том числе лидеры «Европейской Грузии» Гиги Угулава, Георгий Канделаки и Ираклий Абесадзе, сообщает «Интерпрессньюс». По данным издания, Абесадзе получил повреждение лица. Все трое уже отпущены силовиками.

«Нельзя задерживать активиста, если он не совершает преступление. Нельзя применять насилие в отношении граждан, депутатов, журналистов», - заявил Абесадзе.

Гиги Угулава уже вернулся на акцию протеста на такси, после того как был отпущен полицейскими. «Я ожидал чего-то подобного. По дороге они объяснили, что, поскольку я один из лидеров, мое слово может повлечь эскалацию», - цитирует Угулаву издание.

Протестующие требуют отправить правительство в отставку, отстранить от власти лидера правящей партии "Грузинская мечта" Бидзину Иванишвили и назначить внеочередные парламентские выборы "при временном правительстве и в условиях независимой избирательной администрации". Требование внести изменения в избирательную систему еще в июне выдвигали участники митингов в Тбилиси, говорится в справке "Кавказского узла" "Главное о протестах в Грузии - 2019".

На акцию протеста у библиотеки вернулся и депутат парламента от "Европейской Грузии" Георгий Канделаки, сообщает "Спутник-Грузия". На видео, опубликованном на сайте издания, видно, как по проспекту движется толпа людей, часть из которых пытаются прорваться через оцепление полиции. Камера также фиксируется на журналистах и операторах, которые снимают происходящую акцию.

Ранее глава грузинского правительства Георгий Гахария назвал действия оппозиционеров "деструктивными" и направленными на "блокирование страны", а не отдельных государственных институтов.

Новости об акциях протеста в Тбилиси и их последствиях "Кавказский узел" отслеживает на тематической странице "Главное о протестах в Грузии - 2019".