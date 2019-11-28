Акция протеста автодилеров в Ереване сопровождалась стычками с силовиками

28 ноября 2019, 07:47

Участники акции протеста 27 ноября заблокировали улицу Хоренаци в Ереване, потребовав отменить перенос пункта таможенного оформления автомашин в Гюмри и запретить ввоз в Армению автомобилей с правосторонним управлением.

Как писал "Кавказский узел", более 30 представителей инициативы "Правый руль" собрались 6 марта на акцию протеста перед зданием правительства Армении. Участники акции потребовали решения вопроса со ввозом автомобилей в Армению и встречи с руководством страны.

В марте 2018 года парламент Армении одобрил инициативу правительства о запрете на импорт праворульных автомобилей. Запрет вступил в силу с 1 апреля 2018 года. Первоначально Минтранс Армении предлагал запретить не только ввоз автомобилей с правым рулем, но и эксплуатацию уже ввезенных. Это вызвало протест автовладельцев. 14 марта депутаты парламента единогласно поддержали поправки в закон "О запрете на импорт праворульных транспортных средств", дающие импортерам полтора месяца на легальный ввоз в страну праворульных автомобилей, купленных до 31 декабря 2018 года. После 1 мая "окно" для ввоза праворульных машин был запрещен.

Предприниматели, занимающиеся импортом автомобилей, провели 27 ноября в Ереване акцию протеста перед зданием Комитета государственных доходов Армении. Митингующие выразили недовольство переносом пункта таможенного оформления автомашин в Гюмри и запретом на ввоз автомобилей с правосторонним рулевым управлением, сообщило 27 ноября издание Pastinfo.am.

После запрета на ввоз в страну праворульных автомобилей переделка автомашин с переносом руля с правой на левую, разрешенную в Армении сторону, осуществляется в Грузии, в результате чего доход получают местные бизнесмены, которые занимаются там этим делом, пояснил представитель автоимпортеров Геворк Ованнисян.

"Из-за внедренного нашим государством порядка самозанятые лишились работы. До конца года мы оставим в Грузии порядка 10 миллионов долларов", - цитирует Геворка Ованнисяна издание.

Полиция потребовала разблокировать движение и отогнать припаркованные автомобили, в ходе акции протеста между митингующими и полицейскими произошли стычки.

Участники протестов перекрыли улицу Хоренаци, движение по которой было приостановлено. Полицейские попытались деблокировать улицу, но им это сразу не удалось, сообщило 27 ноября Lragir.am.

Правительство и парламент не выполняют пункта Конституции об улучшении предпринимательской среды, обеспечения занятости, заявили участники акции.

Импортеры также пожаловались на неравные условия с иностранными гражданами, сообщил 27 ноября "Спутник Армении".

От граждан Армении при растаможке требуют социальные ID карты. А граждане Казахстана за 5000 драмов (около 10 долларов США) получают прописку у какого-либо жителя Армении, и без всяких дополнительных бумаг проводят растаможку и дальнейшие сделки, заявил участник акции протеста Айказ Акопян.

К концу дня протестующие у здания Комитета государственных доходов Армении автоимпортеры деблокировали перекрытую ими же улицу после обещания властей обсудить все поднятые на митинге вопросы, сообщило издание News.am.