Нападение на Шамиля Хадулаева совершено в Дагестане

21 ноября 2019, 18:46

Несколько человек напали сегодня на председателя Координационного совета НКО Дагестана Шамиля Хадулаева, сообщили источники. Сам Хадулаев подтвердил инцидент.

Как писал "Кавказский узел", Шамиль Хадулаев работал в двух составах Общественной наблюдательной комиссии Дагестана. Но он не был включен в новый состав ОНК. Сам Хадулаев уверен, что ему не дали продолжить работу из-за активной правозащитной деятельности.

Нападение на Шамиля Хадулаева было совершено сегодня на площади у Дома правительства в Дагестане. Нападавших было три-четыре человека. Хадулаев отказался от помощи врачей и госпитализации, и пошел на плановое заседание представителей общественности в Доме профсоюзов, пишет со ссылкой на свой источник РИА "Дербент".

В свою очередь блогер Расул Асад сообщил, что Хадулаев был избит. "Прямо у входа в Белый дом в Махачкале неизвестные избили Председателя координационного совета НКО РД Шамиля Хадулаева", - написал он в своем Telegram-канале "Спросите у Расула".

Сам Хадулаев подтвердил инцидент, но назвал слухами информацию об избиении. "Инцидент был, но слухи о моем избиении слишком преувеличены. Я жив и здоров, чего и всем желаю!", - написал он в своем Telegram-канале.