Инициатива Кадырова указала на проблемы с эффективностью блокпостов на Кавказе

05 июля 2019, 23:48

Глава региона не уполномочен убрать пост федеральных сил, но целесообразность многих КПП на Северном Кавказе под вопросом, заявили "Кавказскому узлу" отставные силовики после призыва Рамзана Кадырова убрать пост в Ачхой-Мартановском районе Чечни.

Как писал "Кавказский узел", 1 июля при нападении на пост в Ачхой-Мартановском районе погиб полицейский, прикомандированный в Чечню из Кемеровской области. По данным Северо-Кавказского управления МВД, нападавший подошел к посту, ранил силовика ножом, бросил гранату и был убит ответным огнем. МВД по Чечне 2 июля объявило, что на полицейских напал уроженец села Ачхой-Мартан Зелимхан Мусаев. Мусаев был наркоманом, женатым на родственнице уехавших в Сирию боевиков, заявили на совещании у главы Чечни представители МВД. Рамзан Кадыров 3 июля потребовал убрать контрольно-заградительный пост, где было совершено нападение, так как он не имеет "стратегического" значения. Пост находится в лесу на большом удалении от населенных пунктов, рассказали местные жители.

Ответственность за нападение взяла на себя запрещенная в России судом террористическая организация "Исламское государство". Заявление ИГ* сделано ради пиара, инцидент вряд ли является терактом, предположили опрошенные "Кавказским узлом" бывшие силовики.

Принимать решение об установке или ликвидации блокпостов могут и федеральные, и региональные власти, но в основном этим занимается федеральное МВД, сообщил президент Международной ассоциации ветеранов подразделения антитеррора "Альфа" Сергей Гончаров.

"В законах указано, кто устанавливает блокпосты, как и на каком основании они действуют, и когда их ликвидируют. Глава региона может выдвинуть предложение о закрытии поста или переносе его в другое место, но решение все же принимается на том уровне, на котором был создан этот блокпост. Если пост создавался решением региональных властей, то ими, если федеральными властями - то право закрытия поста за ними", - пояснил он корреспонденту "Кавказского узла".

Ликвидировать пост, который подчиняется федеральному центру, глава региона по собственной инициативе не может, отметил Гончаров. "Если, например, посты установлены МВД России, то только по решению министерства их можно убрать. Если блокпосты находятся на ряде трасс в республиках, где возможно перемещение боевиков, то они могут реально повлиять на ситуацию и вряд ли будут ликвидированы", - пояснил он.

По информации Гончарова, посты федерального подчинения планировали укрепить силами Росгвардии, чтобы ее сотрудники в случае каких-либо ЧП в республике могли оперативно выехать на место происшествия. "Конечно, в каждой республике своя ситуация. Вопрос о блокпостах должен обсуждаться исходя из того, как это влияет на систему безопасности", - заключил он.

Возможность ликвидации блокпостов оценивается с учетом обстановки в регионе, а решение о ликвидации поста принимает руководство полицейских сил и Росгвардии, отметил бывший депутат Госдумы, полковник ФСБ в отставке Геннадий Гудков.

"Любой глава региона может выступить с инициативой убрать блокпосты. Но я понимаю, что им отвечают: "Мы не против, но тогда всю ответственность берете на себя". Вряд ли все готовы это сделать, поэтому блокпосты и стоят до сих пор", - сказал он корреспонденту "Кавказского узла".

По словам Гудкова, блокпосты сейчас не являются большим препятствием для реальных боевиков. "Больше проблем нынешние блокпосты создают законопослушным гражданам, если судить по отзывам водителей, которые пересекают эти блокпосты. Блокпосты могут производить "отсечку" - перекрыть дорогу в чрезвычайных ситуациях, проводить досмотр людей и машин. Но если те, кто служит на постах, потеряли бдительность и коррумпированы, то эффективность блокпостов низкая", - добавил он.

Глава Чечни призывал снести все пограничные блокпосты на Северном Кавказе

Рамзан Кадыров в декабре 2018 года призвал убрать все блокпосты на дорогах между регионами Северо-Кавказского федерального округа. "Регионам Северного Кавказа необходимо избавиться от блокпостов на административных границах. [...] Пользы практически нет. Против бандитов? Но они проедут по любым другим дорогам. Однако, находясь в одном государстве и в одном округе, люди и транспорт вынуждены тратить время на прохождение через посты", - написал он в своем Telegram-канале.

Министр внутренних дел по Северной Осетии Михаил Скоков после этого предложения Кадырова заявил, что контрольно-пропускной пункт "Чермен" необходимо не только сохранить, но и укрепить. По словам Скокова, этот пост на границе Северной Осетии и Ингушетии должен оставаться на своем месте, "пока он актуален". КПП "Чермен" находится в ведении МВД России, однако службу на нем несут сотрудники МВД по Северной Осетии.

Организация "Матери Беслана" также выступила против инициативы Кадырова о сносе блокпостов между регионами Северного Кавказа. Активистки организации обратились к федеральному руководству МВД с призывом сохранить пост "Чермен". "Мы против того, чтобы пост убрали, потому что мы видим в нем некую гарантию безопасности. Все предотвратить невозможно, но есть примеры, когда там были остановлены террористы и смертники, был предотвращен ряд терактов", - заявила зампред организации Анета Гадиева. Главное управление МВД России по СКФО признало доводы "Матерей Беслана" целесообразными.

Призыв Рамзана Кадырова убрать все блокпосты на дорогах между регионами СКФО был отвергнут Москвой из-за угрозы терактов и недоверия силовиков к главе Чечни, считают опрошенные "Кавказским узлом" эксперты.