Избитые в Ингушетии журналисты обратились в ЕСПЧ

18 сентября 2019, 17:06

Жалобы от имени журналистов и правозащитников, пострадавших при нападении на автобус Сводной мобильной группы в Ингушетии в марте 2016 года, поданы подали сегодня в Европейский суд по правам человека, сообщил "Комитет против пыток".

Как писал "Кавказский узел", 9 марта 2016 года в Ингушетии, недалеко от административной границы Чечни, было совершено нападение на микроавтобус Сводной мобильной группы "Комитета по предотвращению пыток". Восемь журналистов и правозащитников, а также водитель автобуса, направлявшиеся в Грозный, были избиты, четверо из них попали в больницу. В течение двух лет после нападения следствие отказывалось информировать потерпевших и их адвоката о ходе расследования. В феврале 2019 года Магасский районный суд отказался удовлетворить жалобу на отказ следствия предоставить материалы дела.

По версии опрошенных "Кавказским узлом" экспертов, одной из целей нападения на журналистов и правозащитников было внести разлад в отношения Рамзана Кадырова и главы Ингушетии Юнус-Бека Евкурова. Сам Евкуров также упрекнул правозащитников в попытках столкнуть его с Кадыровым.

Представители потерпевших требуют признать нарушение их прав по трем статьям Европейской конвенции: в части запрещения пыток, свободы выражения мнения и права на эффективное расследование.

С момента нападения прошло более трех лет, но в деле не появилось ни подозреваемых, ни обвиняемых, а потерпевшим следователь так и не дал возможности ознакомиться с материалами дела в полном объеме.

Нападавшие четко дали понять, что мотивом нападения является профессиональная деятельность избитых журналистов и правозащитников. Их не интересовали деньги и ценные вещи потерпевших, но они забрали электронные носители с собранной информацией о нарушениях прав человека в Ингушетии и Чечне, отмечает юрист Комитета против пыток Екатерина Ванслова.

"Мы считаем, что власти России несут ответственность за это нападение [...] Также мы убеждены, что российские власти несут ответственность и за неэффективное расследование этого нападения", - приводит организация слова Вансловой в сегодняшней публикации на своем сайте.

"3,5 года имитации с очевидной осведомленностью. Общественности подробности многотомного безделья неизвестны, потому что они в режиме подписок о неразглашении. По секрету скажу - разглашать там нечего", - написал сегодня в своем Telegram-канале юрист правозащитной группы "Агора" Андрей Сабинин.

В каждом из двух заявлений, поданных в ЕСПЧ, объединены жалобы нескольких потерпевших. Первую подали редактор «Медиазоны» Егор Сковорода, журналистка Александрина Елагина и корреспондент норвежского издания Ny Tid Ойстейн Винстад, их интересы представляет юрист "Агоры" Кирилл Коротеев. Вторую жалобу подали Екатерина Ванслова, пресс-секретарь "Комитета против пыток" Иван Жильцов, фотокорреспонденты Антон Прусаков и Михаил Солунин, а также водитель сожженого при нападении микроавтобуса Башир Плиев. Их интересы представляет юрист "Комитета против пыток" Ольга Садовская.

В заявлениях отмечается, что в течение двух дней до нападения за потерпевшими велась слежка, силовики проявляли к ним пристальный интерес, а нападавшие после избиения журналистов и правозащитников беспрепятственно уехали в Чечню. «Проезд ночью через блокпосты ЕСПЧ часто признавал достаточным для установления ответственности государства на Северном Кавказе», - приводит сегодня слова Кирилла Коротеева "Медиазона".

"Кавказский узел" подготовил "Хронику нападения на микроавтобус Сводной мобильной группы правозащитников в Ингушетии".