Решение суда сузило возможности властей Дагестана влиять на проведение митингов

20 ноября 2019, 10:28

Конституционный суд Дагестана лишил власти одной из мотивировок для отказа в согласовании протестных акций, указал юрист Арсен Магомедов. Существуют и другие формальные причины для таких отказов, отметили журналист Идрис Юсупов и активист Марат Исмаилов.

Как сообщал "Кавказский узел", 18 ноября Конституционный суд Дагестана рассмотрел иск активистов Идриса Юсупова и Арсена Магомедова и признал незаконным действующий в республике запрет на проведение митингов и демонстраций вблизи зданий органов власти.

Отмененная Конституционным судом Дагестана была одним из мотивов, по которым Минюст республики отказывался согласовывать акции в поддержку арестованного редактора отдела религии дагестанского сайта "Черновик" Абдулмумина Гаджиева. Журналист с 18 июня находится под арестом по делу о финансировании терроризма, он не признает своей вины. Правозащитники считают это уголовное дело угрозой для всех журналистов в России, Правозащитный центр "Мемориал" признал Гаджиева политзаключенным. Подробнее о деле Гаджиева говорится в справке "Кавказского узла" "Голунов номер два": главное о деле Абдулмумина Гаджиева".

Конституционный суд Дагестана полностью удовлетворил требования заявителей и предписал внести в закон "О некоторых вопросах проведения публичных мероприятий на территории Республики Дагестан" соответствующие изменения. "Эта часть [закона] признана неконституционной и не действует с вчерашнего дня", - подчеркнул один из заявителей, юрист Арсен Магомедов. Согласно логике Конституционного суда, региональные власти могут вводить запрет на митинги только если это связано со спецификой региона, а в остальных случаях должны опираться на федеральный закон, добавил юрист.

Несмотря на решение суда, у Минюста Дагестана остается еще много формальных поводов, чтобы отказать инициативной группе в согласовании митинга, считает Магомедов. Шансы на согласование протестных акций повысились, но реализуются ли они, покажет время, отметил Арсен Магомедов. Как бы то ни было, победа активистов в суде снижает возможности властей для отказов, заключил он.

С этим согласен и другой заявитель, журналист Идрис Юсупов. "Они очень часто ссылаются на криминогенную обстановку, на сообщения из правоохранительных органов, что якобы возможно проведение терактов", - пояснил журналист.

К 26 сентября общее число отказов в согласовании митингов в поддержку дагестанского журналиста Абдулмумина Гаджиева достигло 280. В последнее время Минюст Дагестана объясняет свои отказы тем, что митинг приведет к критике правоохранительных органов и, как следствие, к беспорядкам. К 11 октября было подано 16 кассационных жалоб на отказы в проведении митингов в поддержку Гаджиева.

Магомедов, как представитель движения "Город наш", также рассказал, что 18 ноября активисты получили четыре отказа на проведение митингов в защиту махачкалинского озера Ак-Гёль. Свое решение городские власти мотивировали тем, что указанные в заявках активистов площадки не входят в список мест, специально отведенных для митингов, пояснил Арсен Магомедов корреспонденту "Кавказского узла".

Махачкалинские активисты неоднократно протестовали против загрязнения и застройки озера Ак-Гёль. Так, 8 июля семь активистов провели в Махачкале серию одиночных пикетов, потребовав построить очистные сооружения на озере. Экологическая ситуация катастрофична, но власти бездействуют, заявили они.

Активист Марат Исмаилов надеется, что решение Конституционного суда Дагестана должно облегчить согласование массовых мероприятий. "Формально теперь должно быть проще согласовать, но мы пока не подавали уведомлений", - сказал Исмаилов корреспонденту "Кавказского узла". Он также опасается, что власти могут найти и другие мотивировки для отказа.

Представитель каспийского городского движения "Каспийск – наш город" Хабиб Айгумов указал, что отмененная Конституционным судом норма была актуальна прежде всего для Махачкалы, где расположено много административных зданий. "У нас нет таких мест, кроме самой мэрии, где администрация могла бы отказать в проведении митинга",- пояснил Айгумов корреспонденту "Кавказского узла".