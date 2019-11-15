15 ноября 2019, 15:25

60 человек эвакуированы из детского сада в Ростовской области

Ландшафтный пожар в Азовском районе создал угрозу местным жителям, эвакуированы воспитанники и персонал детского сада, сообщили в МЧС.

По данным ведомства, в хуторе Обуховка горит трава на площади 0,4 гектара. Пожар тушат 114 человек, задействована 21 единица техники.

"В связи с сильным задымлением проведена эвакуация детского сада", - говорится в сообщении на сайте ГУ МЧС по Ростовской области.

Ранг пожара повышен до третьего номера, проинформировал представитель ведомства. "Есть угроза жилым домам, по решению администрации эвакуирован детский сад. Туда направлены силы и средства для прикрытия", - цитирует представителя МЧС РИА "Новости".

В ведомстве уточнили, что из детского сада эвакуированы 60 человек, 52 ребенка забрали родители.

Информации о пострадавших нет.

"Кавказский узел" ранее писал, что в мае около 1,5 тысячи человек были эвакуированы из ростовского вуза во время пожара. Пострадавших не было.

Примечание:

"Ростовские погорельцы раскритиковали официальную версию следствия", "Спасатели эвакуировали 500 человек из торгового центра в Ростове", "Жильцы ростовской многоэтажки остались без света и газа после пожара".

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