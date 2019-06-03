Жильцы ростовской многоэтажки остались без света и газа после пожара

03 июня 2019, 08:09

Газовая труба загорелась у двухэтажного дома в Ростове-на-Дону. Подача газа жильцам дома прекращена, огонь повредил проводку.

Сообщение о пожаре на улице Шеболдаева, 48 поступило спасателям 2 июня.

"На улице Шеболдаева произошло загорание газовой трубы на площади один квадратный метр. Пострадавших нет", - передает сегодня со ссылкой на пресс-службу Главного управления МЧС по Ростовской области РИА "Регион online". Пожар был потушен до приезда спасателей, отмечается в сообщении.

Жильцы дома услышали хлопок газа, труба заискрилась, после этого начался пожар, передает со ссылкой жильцов дома "Ростов-на-Дону онлайн". Пламя достигло второго этажа, начала гореть электропроводка. Приехавшие спасатели отрезали газовую трубу, сейчас в дом не подается ни газ, ни электроэнергия, пишет издание.

Спасатели эвакуировали из квартир жильцов дома, газовая служба проверяет здание и выясняет причины происшествия, приводит сообщение спасателей "Привет-Ростов.ру".

На сайте Главного управления МЧС по Ростовской области информации о пожаре нет на 08.00 мск сегодня.

"Кавказский узел" также писал, что 30 мая около 1,5 тысячи человек были эвакуированы из ростовского вуза во время пожара.