Поврежденная газовая труба у двухэтажного дома Ростове-на-Дон у Фото: Григорий Ермаков https://161.ru/text/inуcidents/66111367/?utm_source=yxnews&utm_medium=desktop.

03 июня 2019, 08:09

Жильцы ростовской многоэтажки остались без света и газа после пожара

Газовая труба загорелась у двухэтажного дома в Ростове-на-Дону. Подача газа жильцам дома прекращена, огонь повредил проводку.

Сообщение о пожаре на улице Шеболдаева, 48 поступило спасателям 2 июня. 

"На улице Шеболдаева произошло загорание газовой трубы на площади один квадратный метр. Пострадавших нет", - передает сегодня со ссылкой на пресс-службу Главного управления МЧС по Ростовской области РИА "Регион online". Пожар был потушен до приезда спасателей, отмечается в сообщении.

Жильцы дома услышали хлопок газа, труба заискрилась, после этого начался пожар, передает со ссылкой жильцов дома "Ростов-на-Дону онлайн". Пламя достигло второго этажа, начала гореть электропроводка. Приехавшие спасатели отрезали газовую трубу, сейчас в дом не подается ни газ, ни электроэнергия, пишет издание.

Спасатели эвакуировали из квартир жильцов дома, газовая служба проверяет здание и выясняет причины происшествия, приводит сообщение спасателей "Привет-Ростов.ру".

На сайте Главного управления МЧС по Ростовской области информации о пожаре нет на 08.00 мск сегодня.

"Кавказский узел" также писал, что 30 мая около 1,5 тысячи человек были эвакуированы из ростовского вуза во время пожара.

Примечание:

"Четыре человека пострадали при пожаре в ростовской многоэтажке", "Ростовские погорельцы вступились за трех политзаключенных", "Три человека погибли при пожаре в Ростовской области".

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