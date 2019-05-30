30 мая 2019, 22:20

Около 1,5 тысячи человек были эвакуированы из ростовского вуза во время пожара

Пожарные потушили огонь в Ростовском государственном экономическом университете, пострадавших нет, сообщило МЧС.

По данным ведомства, пожар произошел сегодня в подвальном помещении института. Огонь тушили 19 пожарных, было задействовано пять единиц техники. В 14.55 мск пожар был локализован и еще через десять минут потушен полностью, сообщается на сайте ГУ МЧС по Ростовской области.

Во время пожара из здания института были эвакуированы около 1,5 тысячи человек, пострадавших нет, передает со ссылкой на представителя ведомства "Интерфакс".

"Кавказский узел" ранее писал о пожаре в ростовской больнице в ночь на 23 апреля. Из учреждения были эвакуированы 145 человек. Площадь пожара составила 40 квадратных метров, пострадавших не было. Следствие назвало причиной поджог.

Примечание:

"Четыре человека пострадали при пожаре в ростовской многоэтажке", "Ростовские погорельцы вступились за трех политзаключенных", "Три человека погибли при пожаре в Ростовской области".

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