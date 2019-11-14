Кубанский суд отправил в психбольницу устроившего дебош на борту самолета

14 ноября 2019, 20:20

Суд в Краснодаре направил на принудительное психиатрическое лечение мужчину, устроившего дебош в самолете Сочи - Москва в октябре 2018 года.

Как писал "Кавказский узел", в октябре 2018 года самолет Сочи - Москва вынужденно сел в Краснодаре из-за дебоша на борту. МВД сообщило, что после посадки самолета за хулиганство был задержан житель Санкт-Петербурга. По данным ведомства, во время перелета нетрезвый мужчина вел себя агрессивно, нецензурно выражался, отвечал грубостью на замечания экипажа и создал тем самым угрозу безопасности воздушного судна.

Следователи после дебоша на борту самолета в октябре 2018 года возбудили в отношении жителя Санкт-Петербурга дело по п."в" ч.1 ст.213 УК России (хулиганство). Советский районный суд Краснодара постановил отправить его на принудительное лечение в психиатрическую больницу, сообщило сегодня Южное следственное управление на транспорте Следственного комитета России.

Часть 1 статьи 213 УК России предусматривает наказание, в том числе в виде штрафа, принудительных работ или лишения свободы на срок до пяти лет.