Советский районный суд Краснодара. Фото: пресс-служба Экологическая вахта по Северном Кавказу http://ewnc.org/node/24090

14 ноября 2019, 20:20

Кубанский суд отправил в психбольницу устроившего дебош на борту самолета

Суд в Краснодаре направил на принудительное психиатрическое лечение мужчину, устроившего дебош в самолете Сочи - Москва в октябре 2018 года.

Как писал "Кавказский узел", в октябре 2018 года самолет Сочи - Москва вынужденно сел в Краснодаре из-за дебоша на борту. МВД сообщило, что после посадки самолета за хулиганство был задержан житель Санкт-Петербурга. По данным ведомства, во время перелета нетрезвый мужчина вел себя агрессивно, нецензурно выражался, отвечал грубостью на замечания экипажа и создал тем самым угрозу безопасности воздушного судна.

Следователи после дебоша на борту самолета в октябре 2018 года возбудили в отношении жителя Санкт-Петербурга дело по п."в" ч.1 ст.213 УК России (хулиганство). Советский районный суд Краснодара постановил отправить его на принудительное лечение в психиатрическую больницу, сообщило сегодня Южное следственное управление на транспорте Следственного комитета России.

Часть 1 статьи 213 УК России предусматривает наказание, в том числе в виде штрафа, принудительных работ или лишения свободы на срок до пяти лет.

Примечание:

"Пьяный депутат снят с рейса из Ростова-на-Дону в Грецию", "Экспертиза указала на опьянение пассажира экстренно севшего на Кубани рейса", "Жительница Краснодара оштрафована за дебош на борту самолета".

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