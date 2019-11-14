Суд утвердил приговор за подготовку нападения на собор в Махачкале

14 ноября 2019, 15:12

Апелляционная инстанция не удовлетворила жалобу защиты на приговор Омару Алиеву, осужденному на 13 лет за подготовку убийства прихожан православного храма в Махачкале.

Как писал "Кавказский узел", 29 июля суд приговорил уроженца Дагестана Омара Алиева к 13 годам колонии, признав его сторонником запрещенной в России судом террористической организации "Исламское государство", готовившим убийство прихожан кафедрального собора в Махачкале. Защита осужденного пообещала обжаловать приговор.

По версии следствия, 19 июня 2018 года Алиев записал на видеокамеру мобильного телефона присягу на верность ИГ*, а на следующий день, вооружившись найденным в лесу самодельным пистолетом, приехал к Свято-Успенскому кафедральному собору для убийства прихожан.

Коллегия по делам военнослужащих Верховного суда России сегодня рассмотрела жалобу защиты и оставила приговор Омару Алиеву в силе, сообщил корреспонденту «Кавказского узла» сотрудник пресс-службы суда.

"Приговор по данному делу оставлен без изменений", - сказал он.

Комментариями от Омара Алиева либо его представителей относительно решения апелляционной инстанции"Кавказский узел" пока не располагает.

Новости о влиянии ИГ* на деятельность боевиков Северного Кавказа публикуются "Кавказским узлом" на тематической странице "Кавказ под прицелом халифата".

* ИГ ("Исламское государство", ранее ИГИЛ) – террористическая организация, запрещенная в России по решению суда.