Уроженец Дагестана осужден за подготовку убийства в храме

29 июля 2019, 13:09

Северо-Кавказский военный суд признал виновным уроженца Дагестана Омара Алиева в причастности к ИГ*, а также подготовке убийств прихожан кафедрального собора в Махачкале и приговорил к 13 годам колонии. Защита осужденного заявила об обжаловании приговора, назвав его необоснованным.

По версии следствия, в декабре 2017 года в Беслане Омар Алиев нашел самодельный пистолет и пять патронов к нему, которые незаконно хранил и носил вплоть до задержания 20 июня 2018 года в Махачкале. 19 июня 2018 года Алиев в лесу вблизи посёлка Агачаул Карабудахкентского района Дагестана записал на видеокамеру мобильного телефона присягу на верность ИГ*, утверждают следователи.

На следующий день, 20 июня 2018 года, Алиев был задержан силовиками у Свято-Успенского кафедрального собора по улице Громова в Махачкале, куда он приехал для убийства прихожан православного собора, сообщили корреспонденту «Кавказского узла» в пресс-службе Северо-Кавказского военного суда. При задержании у Алиева был обнаружен не только пистолет, но и нож, отметили в суде.

На сегодняшнем заседании военный суд в Ростове-на-Дону вынес Алиеву обвинительный приговор, признав его виновным по статьям «участие в деятельности террористической организации», «подготовка убийства» и «незаконный оборот оружия и боеприпасов». Были оглашены только вводные и резолютивные части приговора, сообщил корреспондент "Кавказского узла" из зала суда, который был единственным представителем СМИ на процессе.

Суд приговорил Алиева к 13 годам колонии строгого режима и одному году ограничения свободы. Согласно приговору, мобильный телефон Алиева будет конфискован в доход государства, а пистолет и боеприпасы будут уничтожены как орудие преступления. Подсудимый встретил решение суда спокойно, передал корреспондент «Кавказского узла».

Дело Алиева рассматривалось под председательством судьи Игоря Костина с марта. До вынесения приговора прошло 15 заседаний, говорится в карточке дела, размещенного на сайте Северо-Кавказского военного суда.

Защита осужденного назвала приговор Алиеву «незаконным и необоснованным»."Приговор однозначно будем обжаловать. В деле фактически нет доказательств вины нашего подзащитного. Позиция защиты такова, что в ходе судебного следствия, в прениях мы полностью опровергли доводы обвинения. Убеждены, что Омар Алиев полностью невиновен", – рассказал корреспонденту «Кавказского узла» адвокат подсудимого Сослан Амбалов.

Ранее "Кавказский узел" писал, что 19 мая 2018 года при попытке захватить прихожан в грозненском храме Архангела Михаила были убиты четверо боевиков, а также прихожанин и двое прикомандированных полицейских из Саратовской области. Еще два сотрудника полиции и прихожанин были ранены. Нападение, по данным силовиков, совершили уроженцы Чечни. Следователи возбудили уголовное дело о посягательстве на жизнь сотрудников правоохранительных органов. Ответственность за атаку на храм взяло на себя кавказское отделение ИГ*. Следователи по итогам расследования уголовного дела пришли к выводу, что у нападавших не было никакой связи с запрещенной в России по решению суда террористической организацией "Исламское государство", написал 25 июля "Коммерсант".

"Кавказский узел" ведет хронику происходящих в Чечне спецопераций, терактов и похищений. Новости о влиянии ИГ* на деятельность боевиков Северного Кавказа собраны "Кавказским узлом" на специальной тематической странице "Кавказ под прицелом халифата".



* - ИГ ("Исламское государство", ранее ИГИЛ) - организация признана террористической и запрещена в России по решению суда.