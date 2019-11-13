Оппозиция назвала преследование Амирасланлы политическим

13 ноября 2019, 13:58

Заместитель председателя партии "Мусават" Разим Амирасланлы, о котором ничего не было известно после задержания, находится под административным арестом, сообщил сегодня его адвокат. Лидер партии объяснил арест Амирасланлы политическими мотивами.

Как писал "Кавказский узел", 11 ноября Разим Амирасланлы был вызван в районное управление полиции Баку, после чего перестал выходить на связь. В партии предположили, что задержание связано с намеченной на 12 ноября протестной акцией в Баку.

В связи с несанкционированной акций протеста 12 ноября задержали около 40 человек. Их отпустили в тот же день, неизвестной оставалась только судьба Разима Амирасланлы.

Только сегодня адвокату Амирасланлы Немату Керимли удалось узнать об аресте активиста. "Он находится в пункте для содержания лиц, арестованных в административном порядке. Оказывается, еще 11 ноября Бинагадинский районный суд Баку арестовал его на 15 суток по статье 535.1 "Неподчинение законным требованиям сотрудника полиции" Кодекса об административных правонарушениях", - сказал адвокат корреспонденту "Кавказского узла".

Он отметил, что планирует встретиться с арестованным, чтобы решить вопрос об апелляции на решение суда. "По всей видимости, административное производство велось с грубыми нарушениями закона. По крайней мере, Амирасланлы не позволили после задержания позвонить домой и пригласить адвоката по выбору", - отметил Керимли.

Активиста арестовали по надуманному обвинению, считает глава партии "Мусават" Ариф Гаджилы. "О каком неповиновении полиции может идти речь, если он сам пошел в Бинагадинское управление полиции сразу после того, как его вызвали? Само сокрытие информации об аресте Амирасланлы в течение двух дней свидетельствует о том, что его преследуют незаконно. И вообще, Разим Амирасланлы интеллигентный человек, юрист по профессии. Обвинять его в неподчинении полиции просто нелепо", - заявил партийный лидер корреспонденту "Кавказского узла".

Зампред "Мусавата" оказался единственным из более чем 40 задержанных перед акцией 12 ноября и во время ее проведения, кто был подвергнут аресту, отметил Ариф Гаджилы. Он также добавил, что в предшествующие акции дни в полицию вызвали более 150 активистов.

Арест Амирасланлы лидер партии объяснил тем, что тот, как заместитель председателя партии по организационным вопросам, координировал акцию протеста. "Видимо, Разима Амирасланлы задержали за сутки до акции, чтобы сорвать процесс подготовки и не допустить массовости. Тем не менее, несмотря на вызовы в полицию и задержания, десятки человек смогли прийти на акцию и озвучить свои требования: обеспечить соблюдение Конституции, свободу собраний и выражения, освободить политзаключенных", - констатировал Гаджилы.

В Бинагадинском районном суде корреспонденту "Кавказского узла" подтвердили, что Амирасланлы арестован на 15 суток. В пресс-службе МВД получить комментарии не удалось.

Материалы о случаях преследования активистов в регионах Кавказа собраны "Кавказским узлом" на тематической странице "Преследование активистов". Также в разделе "Справочник" подготовлена справка "Преследование правозащитников и гражданских активистов в Азербайджане".