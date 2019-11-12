Освобождены все задержанные на протестной акции в Баку

12 ноября 2019, 21:31

Порядка 40 человек, задержанных в связи с пикетом оппозиционеров в Баку, отпущены на свободу, неизвестной остается только судьба зампреда "Мусават" Разима Амирасланлы, сообщил представитель партии.

Как писал "Кавказский узел", сегодня во время акции были задержаны не менее 15 человек, однако организаторы сочли пикет состоявшимся. В преддверии пикета силовики задержали 12 активистов, в том числе одного из лидеров партии "Мусават" Разима Амирасланлы.

Власти Баку не согласовали активистам "Мусават" митинг 10 ноября ни в одном из трех заявленных ими мест и предложили провести акцию за чертой города. Тогда "Мусават" анонсировала пикет 12 ноября перед зданием мэрии Баку. 9 ноября представители партии были вызваны в полицию, где их предупредили об арестах за несогласованную акцию протеста. Оппозиционеры в свою очередь сочли аргументы полицейских несостоятельными.

Согласно уточненным данным, сегодня были задержаны около 40 активистов, сообщил корреспонденту "Кавказского узла" глава аппарата партии "Мусават" Гюльага Асланлы. По его словам, 12 активистов были задержаны еще до начала акции.

"Некоторых забрали из дома, других - по пути в штаб-квартиру «Мусават»", - рассказал Гюльага Асланлы.

Остальные, по его словам, были задержаны во время протестной акции протеста. "Только в Сабаильское управление полиции Баку были доставлены 19 человек, в том числе 18 членов нашей партии и еще один гражданин, поддержавший пикет. Их освободили около 19.00 часов по местному времени (18.00 мск). Среди них был и зампред нашей партии Фарадж Керимли. Он поделился в Facebook коллективным фото освобожденных сразу после выхода из здания управления полиции", - рассказал Асланлы.

По его данным, еще порядка 10 задержанных были отпущены из других отделений полиции или по пути в эти учреждения. "Остается неизвестной только судьба Разима Амирасланлы – зампреда нашей партии. Его вчера (11 ноября) вызвали в Бинагадинское районное управление полиции Баку. Но в этом ведомстве отрицают содержание его там. В отделениях этого управления также отрицают присутствие там Амирасланлы. Сегодня мы обратились в аппарат омбудсмена. Завтра будет обращаться в судебные органы, чтобы проверить, не выносили ли они решения об аресте Амирасланлы", - сказал Асланлы.

11 ноября Разим Амирасланлы был вызван в районное управление полиции Баку, после чего перестал выходить на связь. В партии предположили, что задержание связано с намеченной на сегодня протестной акцией в Баку.

Лидер партии "Мусават" Ариф Гаджилы рассказал корреспонденту "Кавказского узла", что он сам был задержан дорожной полицией примерно за полтора часа до акции.

"Я ехал в штаб-квартиру партии, чтобы оттуда мы вместе направились на пикет. Но меня остановила дорожная полиция. Меня повезли в 18-е отделение Наримановского районного управления полиции и продержали до пяти часов вечера (16.00 мск)", - сообщил Ариф Гаджилы.

Он назвал массовые задержания активистов партии до и во время пикета "неправомерными". "Конечно, мы будем обращаться в суды в связи с действиями полиции. Что касается политической стороны вопроса, то власть по сути ввело режим ЧП из-за одного пикета. Это показатель того, что власть в смятении и опасается даже небольших протестных акций. Задержание лидера оппозиционной партии яркий показатель нулевой терпимости режима к политическим оппонентам. И самое печальное в том, что это происходило в День Конституции (12 ноября в Азербайджане отмечается День Конституции, но это рабочий день – прим. "Кавказского узла"), которая гарантирует фундаментальные свободы. Но мы продолжим борьбу за обеспечение прав граждан в полном объеме, и никакие репрессии не остановят нас", - заявил Ариф Гаджилы.

В свою очередь, Главное управление полиции города Баку сегодня вечером отчиталось о пресечении протестной акции. Как говорится в распространенном ведомством заявлении, организаторам акции было предложено провести ее на тренировочной базе спортивного клуба "Нефтчи" в поселке Локбатан.

"До их сведения было доведено, что любая акция, проведенная в неразрешенных местах, будет пресечена, и они будут нести ответственность за любые возможные нарушения общественного порядка. Несмотря на это, 12 ноября в 15.00 (14.00 мск) около 15 человек пытались провести незаконный пикет перед зданием Исполнительной власти города Баку. Сотрудники полиции пресекли противоправные действия", - говорится в пресс-релизе.

При этом о задержанных во время акции в сообщении полиции ничего сказано не было, передает получивший пресс-релиз корреспондент "Кавказского узла".