Сотрудники полиции во время задержания участника акции в Баку. Фото Азиза Каримова для "Кавказского узла"

12 ноября 2019, 15:31

Акция протеста оппозиции в Баку прошла на фоне задержаний

В преддверии сегодняшнего пикета оппозиционной партии "Мусават" силовики задержали 12 активистов, в том числе лидера партии. Во время акции задержаны не менее 15 человек, однако организаторы сочли пикет состоявшимся.

Как писал "Кавказский узел", 11 ноября один из лидеров партии "Мусават" Разим Амирасланлы был вызван в районное управление полиции Баку, после чего перестал выходить на связь. В партии предположили, что задержание связано с намеченной на сегодня протестной акцией в Баку.

Власти Баку не согласовали активистам "Мусават" митинг 10 ноября ни в одном из трех заявленных ими мест и предложили провести акцию за чертой города. Тогда "Мусават" анонсировала пикет 12 ноября перед зданием мэрии Баку. 9 ноября представители партии были вызваны в полицию, где их предупредили об арестах за несогласованную акцию протеста. Оппозиционеры в свою очередь сочли аргументы полицейских несостоятельными.

Сегодня утром силовики пришли в дома активистов партии "Мусават" и задержали их, рассказал корреспонденту "Кавказского узла" глава аппарата партии Гюльага Асланлы.

В частности, по его данным, утром были задержаны председатель сиязанской районной организации "Мусават" Мардан Мехтили, глава хатаинской районной организации Газанфар Бахышов и активист наримановской организации Валех Гумматоглу. Информации  о судьбе Разима Амирасланлы пока не поступало, уточнил Асланлы.

"Не отвечает на звонки и пресс-секретарь партии "Мусават" Мустафа Гаджибейли, который утром вышел из дома. Вероятно, его задержали в пути. В Гяндже мусаватистам Джахангиру Амирханлы, Видади Гасанли и Октаю Зейналову велели явиться в полицию", - рассказал он.

Кроме того, примерно в 13.45 (12.45 мск) на территории 8-го микрорайона Баку был задержан лидер партии Ариф Гаджилы, сообщил Гюльага Асланлы. "Ариф Гаджилы ехал на своем автомобиле в штаб-квартиру партии, откуда мы все вместе собирались пойти на пикет "Мусават" перед зданием исполнительной власти Баку. Он позвонил и сообщил мне, что дорожная полиция дала ему знак остановить машину. Ариф сказал, что вокруг большое количество сотрудников полиции. В самом конце разговора он успел сказать, что его высадили из машины и задержали. После этого разговор прервался", - рассказал Асланлы, уточнив, что всего до начала акции были задержаны 12 активистов.

По версии Асланлы, власти таким образом пытались сорвать пикет "Мусават", намеченный на 15.00 (14.00 мск).

Полицейские попытались пресечь акцию протеста

За час до начала акции к зданию исполнительной власти Баку подъехали пять легковых полицейских машин и автобус с силовиками. Около 15.00 (14.00 мск) начались задержания активистов, пришедших на место пикета, передал корреспондент "Кавказского узла".

В частности, во время общения с журналистами были задержаны заместители главы "Мусават" Сахават Солтанлы и Фарадж Керимли. Также был задержан глава сабаильской районной организации Закир Исмайлов, который рассказал журналистам, что еще до начала акции были задержаны семь активистов.

Задержаны также несколько женщин, в том числе активистки Мая Байрамова и Нушаба Садыглы. "Мы не нарушаем законов, мы реализуем конституционное право на свободу собраний", - успела сказать журналистам Садыглы.

Полиция также задержала известного активиста Яшара Тюрказера и активистку и журналистку Фатиму Мовламлы. Двух молодых людей, появившихся с плакатами с надписью: "Азадлыг" (Свобода), также задержали и посадили в автозак.

За десять минут, к 14.10 мск, были задержаны, по оценке корреспондента "Кавказского узла", около полутора десятков человек. Позднее эти данные подтвердил Гюльага Асланлы. По его словам, силовики задержали не менее 15 человек.

Тем не менее Гюльага Асланлы считает, что прошедшая сегодня акция "удалась". "Несмотря на задержания, люди вышли на пикет и озвучили свои требования, потребовали свободы собраний", - сказал Асланлы.

В пресс-службе МВД Азербайджана сегодня не ответили на звонки корреспондента "Кавказского узла".

Материалы о случаях преследования активистов в регионах Кавказа собраны "Кавказским узлом" на тематической странице "Преследование активистов". Также в разделе "Справочник" опубликована справка "Преследование правозащитников и гражданских активистов в Азербайджане".

Примечание:

"Али Керимли заявил об избиении после задержания", "Азербайджанская журналистка Мовламлы пожаловалась на произвол в полиции", "Правозащитники призвали власти Азербайджана освободить задержанных".

Автор: Фаик Меджид; источник: корреспондент "Кавказского узла"

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