Впервые в истории Нагорного Карабаха женщина претендует на пост президента

13 ноября 2019, 04:05

Общественный деятель из Степанакерта Кристина Балаян сообщила, что будет баллотироваться на пост президента в 2020 году. Среди основным проблем Нагорного Карабаха, которые она озвучила - бедность и безработица, помощь людям с ограниченными возможностями и детям, включение женщин в жизнь страны.

Как сообщал "Кавказский узел", президентские и парламентские выборы в Нагорном Карабахе намечены на конец марта 2020 года. О намерении бороться за пост президента республики заявил бывший командующий Армией обороны Нагорного Карабаха Самвел Бабаян, бывший секретарь Совета безопасности Виталий Баласанян, независимый депутат парламента Руслан Исраелян, министр иностранных дел Масис Маилян и бывший госминистр, лидер "Свободной Родины" Араик Арутюнян.

Общественный деятель из Степанакерта Кристина Балаян 12 ноября заявила о намерении выдвинуть свою кандидатуру на пост президента Нагорного Карабаха в выборах в 2020 году. Свое заявление, которое перевела корреспондент "Кавказского узла", она распространила через издание "Арцах-24".

По словам Балаян, она приняла такое решение в период, "когда Арцах (Нагорный Карабах) находится в центре многих испытаний, общество пытаются разделить разные силы", добавив, что "Арцаху (Нагорному Карабаху) нужен сильный президент».

В связи с этим, по ее словам, "вместе с моими сторонниками мы пришли к выводу, что я буду баллотироваться на пост президента в 2020 году".

Кристин Балаян в своем обращении к соотечественникам назвала ряд проблем, борьбу с которыми она намерена включить в свою предвыборную программу. Отметив предварительно, что "перед законом все равны", она сообщила, что ставит своей целью «искоренение в обществе незнания законов и недоверия к судебной системе», «исключение монополий, в частности, создание всевозможных альтернативных операторов связи в нашей стране», «борьба с бедностью и безработицей путем создания рабочих мест», «повышение боеготовности армии», «расширенное включение женщин в экономическую и политическую жизнь страны», помощь «людям с ограниченными возможностями, защита их права». Также она отметила "нереально высокую стоимость квадратного метра квартир" в Нагорном Карабахе.

«Бесспорно, что все внимание должно быть сосредоточено на будущем наших детей. Мы определенно некомпетентны в этом вопросе. Государство должно сделать все необходимое для обеспечения достойной жизни детей», - также подчеркнула Балаян.

Кристин Балаян замужем, имеет двоих детей. Она беженка из Азербайджана, дочь погибшего в карабахской войне воина.

Впервые за историю Нагорного Карабаха на пост президента баллотируется женщина. На сегодняшний день в парламенте непризнанной республики лишь четыре депутата-женщины, а правительстве - два министра-женщины.

Ранее "Кавказский узел" писал, что 8 сентября в Нагорном Карабахе прошли выборы в органы местного самоуправления. Среди избранных в Степанакерте не оказалось ни одной женщины. Депутат Национального собрания Нагорного Карабаха Рита Мнацаканян предложила обеспечить избрание женщин в органы власти на законодательном уровне. Местные активистки отметили, что женщины Нагорного Карабаха имеют огромный потенциал, но общество пока не готово принять их во власти.