Стиль обращения Лебедева к Кадырову вызвал иронию в соцсети

11 ноября 2019, 14:58

Российский дизайнер и блогер Артемий Лебедев упрекнул Рамзана Кадырова за призыв жестко наказывать авторов негативных отзывов о Чечне. Критическое обращение блогера выдержано в подчеркнуто корректном тоне, обратили внимание пользователи Facebook.

Как писал "Кавказский узел", 4 ноября Рамзан Кадыров потребовал выявлять авторов негативных отзывов о республике, заявив, что "любой, кто посягнёт на честь и достоинство, понесёт самое строгое наказание". В речи Кадырова, который говорил по-чеченски, звучали призывы останавливать таких людей, "убивая, сажая, пугая", сообщила 7 ноября "Русская служба Би-би-си". Пресс-секретарь Кадырова обвинил сотрудников "Би-би-си" в неверном переводе, но медиакорпорация настаивает, что слова Кадырова переведены верно.

Требование Кадырова выявлять авторов негативных материалов о республике и комментирующих их пользователей соцсетей выглядит как угроза преследования за право иметь собственное мнение, указали медиаюрист Галина Арапова и правозащитник Лев Левинсон.

Обращение к главе Чечни Артемий Лебедев опубликовал сегодня на своей странице в Facebook. "Дорогой Рамзан! Недавно в обращении к своему народу ты сказал: "Те, кто нарушает согласие между людьми, распускает сплетни, устраивает раздоры… Если мы не остановим их, убивая, сажая, пугая - ничего не получится". [...] Ты уважаемый человек, у тебя много заслуг, ты восстановил целую страну, тебя любит твой народ, тебя слушают и боятся. Тебя настолько боятся, что в ответ молчат. А я – не молчу", – написал Лебедев.

Он указал главе Чечни, что "без правосудия мы вернемся в каменный век". "Ты призываешь убивать за обиду. Подумай - кому ты это говоришь? Простым людям. А что, если завтра гордый чеченский юноша обидится и решит убить своего обидчика? Он же будет уверен в своей правоте, потому что ты для него авторитет. [...] А если он вспылил? Пройдет два дня, и обида забудется. Но мертвого не оживить", – укорил Кадырова Артемий Лебедев.

По словам Лебедева, "настоящие мужчины решают свои проблемы бескровно". "Интеллект сильнее мышц. Уважение нельзя завоевать силой. Силой можно завоевать только страх. Вспомни об этом, когда будешь наставлять свой народ в следующий раз. И держи своих псов на цепи, пожалуйста. Обнимаю, брат", – написал в конце обращения блогер.

В декабре 2017 года Артемий Лебедев опубликовал в Facebook выдержанное в подчеркнуто уважительном тоне "Открытое письмо горному брату". Не называя адресата, Лебедев сообщил, что публичные извинения "за любую критику", полученные под давлением, нельзя считать искренними. Опрошенные "Кавказским узлом" аналитики тогда поспорили о том, адресовано обращение Кадырову или абстрактному жителю Северного Кавказа. Однако министр по нацполитике Чечни Джамбулат Умаров счел публикацию Лебедева обращением к главе Чечни и в резких выражениях раскритиковал "попытку пропиариться на имени Рамзана Кадырова".

Пользователи соцсети раскритиковали риторику Лебедева

Под сегодняшней публикацией Артемия Лебедева размещено, по состоянию на 14.55 мск, 217 комментариев. Авторы некоторых из них обратили внимание на то, что последняя фраза Лебедева диссонирует с критическим контекстом обращения.

"Всё вроде нормально читалось, но всё равно не чувствовалось искренности. А в последней строке вдруг Тёма [продемонстрировал подобострастие]", – написал, в частности, Shakir Yan.

"Первая и последние фразы писались через силу. Но надо", – сыронизировал Алексей Кубасов. "Какой ты ему брат?" – поинтересовался у блогера Vladimir Kudryashov.

Многие из комментаторов обратили внимание на осторожную риторику поста. "Политкорректность 150-го уровня", – иронически заметил, в частности, Иван Гончаров.

"Как осторожненько. А куда делась фирменная желчь?" – поинтересовался Nikolay Ivanenko. "[Страшно], поди, не ровен час извиняться на камеру придётся", – ответил Денис Карпинович. "Да. Слова подбирал целый месяц и правил каждый день перед постом", – согласился Eugene Gy.

"Осторожно писал, с "псами" психанул, правда, но в целом осторожно и даже где-то утонченно", – обратил внимание Kamal Eminov.

Другие пользователи предположили, что блогер подверг себя риску принуждения к публичному извинению. "А подскажите, Артемий уже извинялся или в планах?" – саркастически поинтересовался Timur HD. "Ждем следующего поста. С извинениями", – подтвердил Семен Михайлович Сосницкий.

"Скоро придется извиниться", – предположил Андрей Громов. "Такое даже лайкать страшно", – пошутил Leonid Luchshenko.

Жители Чечни регулярно приносят в эфире ЧГТРК публичные извинения за свои сообщения в соцсетях, за жалобы на чиновников, за критику властей республики или за неподобающее поведение. В докладе Международной кризисной группы "Чечня: внутреннее зарубежье", опубликованном на "Кавказском узле", отмечается, что люди приносят публичные извинения вынужденно, после давления и угроз. Подробнее о практике принуждения к извинениям, которая вышла далеко за пределы Чечни, можно прочитать в справке "Кавказского узла" "Мода на извинения: от Чечни до самых окраин".

Материалы о публичных извинениях в Чечне и за ее пределами "Кавказский узел" размещает на тематической странице "Кого Кавказ извиняться заставляет".