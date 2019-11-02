Проезд по Военно-Грузинской дороге закрыт

02 ноября 2019, 19:04

Военно-Грузинская дорога закрыта для всех машин в связи с ухудшением погодных условий в Грузии.

Как сообщал "Кавказский узел", вечером 1 ноября Военно-Грузинская дорога была закрыта для всех видов транспорта из-за сильного снегопада и плохой видимости. Сегодня днем трасса была открыта после того, как дорожники расчистили снег.

Проезд по трассе вновь закрыт сегодня с 15.30 мск. "В связи с ухудшением погодных условий на территории Грузии запрещено движение всех видов автотранспортных средств на участке Владикавказ - Ларс", - говорится в сообщении на сайте МЧС Северной Осетии.

Согласно изображению с веб-камер на КПП "Верхний Ларс", сегодня к 18.50 мск на выезде из России выстроилась очередь из грузовых автомобилей, конца которой не видно из-за поворота дороги. На выезде из Грузии дорога свободна. Данные с веб-камер обновляются каждые 15 минут, отмечается на сайте "Край земли".

Пропускная способность пункта "Верхний Ларс" составляет до семи тысяч человек, пятидесяти автобусов и автомобилей в сутки, отмечается в справке о Военно-Грузинской дороге, опубликованной на "Кавказском узле". Советы для автомобилистов, решивших поехать в Грузию по Военно-Грузинской дороге, собраны в справке "Кавказского узла" "В Грузию на машине: как не застрять на КПП "Верхний Ларс".

По данным погодного сервиса "Кавказского узла", сегодня ночью в грузинском селе Степанцминда ожидается дождь, ветер скоростью 6 метров в секунду, температура воздуха -6 градусов. 3 ноября осадков не ожидается, температура поднимается до 0, скорость ветра усилится до 7 м/с. Погодный сервис - это партнерский проект "Кавказского узла" и Гидрометцентра России. На сервисе есть возможность корректировать данные метеорологов для более точного прогноза. Также он доступен в легкой версии.