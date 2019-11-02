Военно-Грузинская дорога открыта для легковых машин

02 ноября 2019, 14:50

Снег на трассе расчищен, проезд в Грузию открыт с ограничениями для большегрузов и автобусов, сообщило МЧС Северной Осетии.

Как сообщал "Кавказский узел", вечером 1 ноября Военно-Грузинскую дорогу закрыли для всех видов транспорта в обоих направлениях из-за сильного снегопада и плохой видимости.

С 13.25 мск в связи с расчисткой дорожного полотна на территории Грузии разрешен проезд легковых автомобилей, для остальных видов транспорта дорога остается закрытой, говорится в сообщении на сайте МЧС Северной Осетии.

Веб-камеры на КПП "Верхний Ларс" показывают, что к 14.50 мск 2 ноября досмотр проходят легковые автомобили и автобусы как с российской, так и с грузинской стороны. Данные с веб-камер обновляются каждые 15 минут, отмечается на сайте "Край земли".

Пропускная способность пункта "Верхний Ларс" составляет до семи тысяч человек, пятидесяти автобусов и автомобилей в сутки, отмечается в справке о Военно-Грузинской дороге, опубликованно на "Кавказском узле". Советы для автомобилистов, решивших поехать в Грузию по Военно-Грузинской дороге, собраны в справке "Кавказского узла" "В Грузию на машине: как не застрять на КПП "Верхний Ларс".

Согласно данным погодного сервиса "Кавказского узла", сегодня днем в грузинском селе Степанцминда без осадков, температура воздуха -6 градусов, ветер дует со скоростью 5 метров в секунду. Ночью прогнозируются умеренные осадки. С 3 ноября начнется потепление - дневная температура достигнет нуля и в последующие несколько дней будет положительной. Погодный сервис – это партнерский проект "Кавказского узла" и Гидрометцентра России. На сервисе есть возможность корректировать данные метеорологов для более точного прогноза. Также он доступен в легкой версии.