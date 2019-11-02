КПП "Верхний Ларс". Фото пресс-службы управления МЧС России по Северной Осетии, https://twitter.com/15mchs

02 ноября 2019, 10:01

Военно-Грузинская дорога закрыта

На трассе, соединяющей Россию и Грузию, сильный снегопад, проезд запрещен для всех видов транспорта.

Как сообщал "Кавказский узел", с 31 октября по 1 ноября Военно-Грузинская закрывалась для проезда большегрузного транспорта.

С 20.30 мск 1 ноября выезд из России по Военно-Грузинской дороге был закрыт для всех видов транспорта, говорится в сегодняшнем сообщении на сайте Управления МЧС по Северной Осетии.

Полностью закрыто и движение в сторону России. Департамент патрульной полиции МВД Грузии объяснил это интенсивным снегопадом и плохой видимостью, информировали вечером 1 ноября "Новости-Грузия".

Согласно изображению с веб-камер на КПП "Верхний Ларс", к 10.01 мск на выезде из России скопилась длинная очередь из легковых и грузовых автомобилей, ей хвост теряется за поворотом. На выезде из Грузии машин нет. На дороге много снега. Данные с веб-камер обновляются каждые 15 минут, отмечается на сайте "Край земли".

Военно-Грузинская дорога – единственная трасса, соединяющая Грузию и Россию, говорится в справке о Военно-Грузинской дороге, подготовленной "Кавказским узлом". Советы для автомобилистов, решивших поехать в Грузию по Военно-Грузинской дороге, собраны в справке "Кавказского узла" "В Грузию на машине: как не застрять на КПП "Верхний Ларс".

По данным погодного сервиса "Кавказского узла", сегодня днем в грузинском селе Степанцминда осадков не ожидается, температура воздуха -6 градусов, скорость ветра 5 метров в секунду. Ночью температура не изменится, но ожидаются умеренные осадки. Погодный сервис – это партнерский проект "Кавказского узла" и Гидрометцентра России. На сервисе есть возможность корректировать данные метеорологов для более точного прогноза. Также он доступен в легкой версии.

Примечание:

"Селевый поток перекрыл Транскам", "Транскам закрыт из-за схода селя", "Движение по Транскаму закрыто от Бурона до Рокского тоннеля".

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