Военно-Грузинская дорога. Фото Эммы Марзоевой для "Кавказского узла"

01 ноября 2019, 14:55

Военно-Грузинская дорога открыта для всех видов транспорта

Проезд через КПП "Верхний Ларс" открыт для всех видов транспорта в обоих направлениях после расчистки дороги от снега.

Как писал "Кавказский узел", проезд большегрузного транспорта по участку трассы Владикавказ – Ларс в направлении из России был закрыт с 22.00 мск 31 октября после снегопада в Грузии. В свою очередь в Грузии ограничили передвижение к КПП автомобилей с прицепами. К 1 ноября на КПП скопилась очередь из 80 большегрузов

Военно-Грузинская дорога – единственная трасса, по которой можно проехать из России в Грузию, говорится в справке о Военно-Грузинской дороге, размещенной на "Кавказском узле".

Проезд всех видов автомобилей по участку трассы Владикавказ – Ларс в направлении из России открыт сегодня с 13.30 мск после расчистки дороги, говорится в сегодняшнем сообщении Главного управления МЧС России по Северной Осетии на своем сайте.

Со стороны Грузии также сняты все ограничения на проезд по дороге, ведущей к грузино-российской границе, со ссылкой на департамент автомобильных дорог министерства регионального развития и инфраструктуры Грузии отмечает сегодня "Sputnik-Грузия". По данным департамента, открыть дорогу для всех видов транспорта удалось после проведения интенсивных очистительных работ.

Изображение с веб-камер на сайте "Верхний Ларс" https://kray-zemli.com/24-verhnij-lars.htmlСогласно изображению с веб-камер на КПП "Верхний Ларс", сегодня к 14.45 мск на въезде в Россию из Грузии видна очередь из легковых автомобилей, края которой не видно. На контрольно-пропускном пункте на каждом проезде стоят по две машины. На въезде в Грузию из России также наблюдается очередь из легковых и большегрузных машин в два ряда, края которой не видно на изображении веб-камеры. На контрольно-пропускном пункте тоже видна очередь. Данные с веб-камер обновляются каждые 10-15 минут, отмечается на сайте Kray-zemli.com.

Советы для автомобилистов, решивших поехать в Грузию по Военно-Грузинской дороге, опубликованы в справке "Кавказского узла" "В Грузию на машине: как не застрять на КПП "Верхний Ларс".

По данным погодного сервиса "Кавказского узла", сегодня днем в грузинском селе Степанцминда ожидается слабый дождь, температура воздуха -2 градуса, скорость ветра – до 6 метров в секунду. Ночью на 2 ноября также прогнозируются слабые осадки, температура воздуха опустится до -3 градусов, скорость ветра сохранится. Погодный сервис – это партнерский проект "Кавказского узла" и Гидрометцентра России. На сервисе есть возможность корректировать данные метеорологов для более точного прогноза. Также он доступен в легкой версии.

Примечание:

"Туристы рассказали о многочасовых очередях на границе России и Грузии", "Ограничения на проезд по Военно-Грузинской дороге сняты", "Проезд по Военно-Грузинской дороге закрыт из-за снегопада".

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