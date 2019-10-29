29 октября 2019, 23:07

Начавший кампанию против пыток в Азербайджане Гюльалыев попал под машину

Координатор Комитета против репрессий и пыток Огтай Гюльалыев госпитализирован после пресс-конференции, на которой он обозначил план работы в рамках кампании против пыток в Азербайджане. Водитель автомобиля сбил его на пешеходном переходе, сообщил сын правозащитника.

Как писал "Кавказский узел", 28 октября в Азербайджане Комитет против репрессий и пыток объявил о проведении общественной кампании под лозунгом "Конец пыткам!". В оргкомитет кампании вошли известные в Азербайджане активисты - Эльданиз Гулиев, Намизад Сафаров, Аловсат Садыглы, Огтай Гюльалыев, Нигяр Хази, Ровшан Ахмедли, Ирады Нариман, Зафар Ахмедов и Насир Алиев. Сегодня на пресс-конференции Огтай Гюльалыев обозначил план работы в рамках кампании против пыток и осудил бездействие властей по проблеме жестокого обращения с задержанными активистами.

Активист и правозащитник Огтай Гюльалыев борется за освобождение невинно осужденных, прекращение преследования инакомыслящих и создание условий для свободной деятельности НПО в Азербайджане. Он неоднократно подвергался преследованиям за свою правозащитную деятельность, задерживался и находился под следствием. Был номинирован на конкурс "Кавказского узла" "Герой Кавказа-2016" за конкретные результаты в помощи людям.

Сын координатора Комитета против репрессий и пыток Али Гюльалыев, находящийся в политэмиграции в Европе, сообщил, что после пресс-конференции его отец попал в ДТП. Инцидент, по его словам, произошел в центре Баку около 19.00 по местному времени (18.00 по мск).

"Отец переходил дорогу по пешеходной зебре возле парка Самед Вургуна. Его сбил Hunday Accent белого цвета. Совершивший ДТП водитель отвез отца в городской клинический центр номер 1. Отец не может говорить", - сказал Али Гюльалыев.

Примерно в 22.45 (21.45 мск) после осмотра правозащитника известным в Баку врачом, активисты перевезли его в частную клинику "Сити-госпиталь", сообщила корреспонденту "Кавказского узла" журналист-фрилансер Татьяна Крючкина, находившаяся в больнице.

"При нас Огтая Гюльалыева вывезли на носилках. Он лежал без реакции. Его увезли в клинику "Сити госпиталь". Врачи городского клинического центра официальных комментариев не дали", - сказала журналистка.

Она отметила, что водитель находился в больнице, но его увезли на допрос. "Мы не знаем задержан ли он, или просто его допрашивают", - сказала Крючкина.

В городском клиническом центре подтвердили, что Гюльалыев находится у них, но от комментариев воздержались. Представители пресс-службы МВД оказались не доступны для комментариев.

Примечание:

"Прокуратура Азербайджана пригрозила правозащитнику уголовным наказанием", "Правозащитник Гюльалыев смог выехать из Азербайджана", "Азербайджанский правозащитник Гюльалыев добился выдачи загранпаспорта".

Автор: Фаик Меджид; источник: корреспондент "Кавказского узла"

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