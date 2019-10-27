Азербайджан заявил о пулеметных и гранатометных обстрелах

27 октября 2019, 08:51

Азербайджанские позиции были обстреляны 22 раза за стуки, в том числе из крупнокалиберных пулеметов и гранатометов, сообщило Минобороны страны.

Как писал "Кавказский узел", что за сутки с 25 по 26 октября Азербайджан зафиксировал 20 обстрелов на линии соприкосновения войск. В свою очередь, Нагорный Карабах сообщил о 170 обстрелах за неделю, с 20 по 26 октября.

"Подразделения вооруженных сил Армении, используя крупнокалиберные пулеметы, гранатометы, в течение суток нарушили режим прекращения огня в различных направлениях фронта 22 раза", - говорится сегодня в сообщении на сайте Минобороны Азербайджана.

Обстрелы велись как со стороны Армении, так и с территорий, которые Азербайджан считает оккупированными, следует из сообщения ведомства.

Министерства обороны Армении и Нагорного Карабаха по состоянию на 08.40 мск не прокомментировали это заявление на своих сайтах.

После обострения в зоне карабахского конфликта в апреле 2016 года стороны договорились о перемирии, однако противостояние так и не было остановлено, говорится в справке "Карабах: два года спустя после четырехдневной войны", опубликованной на "Кавказском узле". В течение двух лет обстрелы в зоне конфликта фиксировались ежедневно, следует из инфографики "Кавказского узла" "Карабах после перемирия – два года войны". Минобороны Азербайджана фиксировало почти полное затишье на фронте лишь с 20 июня по 17 июля 2019 года.