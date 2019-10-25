Признанный виновным в в стрельбе на окраине города Дигора Заур Таболов. Фото: СК РФ по Республике Северная Осетия-Алания https://osetia.sledcom.ru/

25 октября 2019, 14:51

Житель Северной Осетии получил 16 лет колонии за расстрел людей у кафе

Суд признал виновным жителя города Дигора Заура Таболова в стрельбе возле кафе, жертвами которой стали четыре человека.

Как писал "Кавказский узел", 4 февраля 2014 года на окраине города Дигора были обнаружены два трупа с огнестрельными ранениями. В полиции сообщили, что двое мужчин погибли в результате перестрелки. В январе 2015 года суд приговорил местного жителя Давида Никголова к 17 годам лишения свободы. Еще один фигурант уголовного дела был объявлен в федеральный розыск. В феврале он был арестован.

Судом установлено, что днем 4 января 2014 года около кафе в городе Дигора Таболов и его двоюродный брат Нигколов из автоматического огнестрельного оружия расстреляли четверых местных жителей, с которыми ранее у них произошел конфликт. От полученных ранений двое потерпевших скончались на месте, а двое с огнестрельными ранениями различной степени тяжести были доставлены в больницу. "37-летний Нигколов сразу был задержан и приговорен к длительному сроку заключения в исправительной колонии особого режима", - сообщило следственное управление Следственного комитета по Северной Осетии.

Таболов признан виновным по статьям об убийстве, покушении на убийство и незаконном обороте оружия. "Приговором суда на основании вердикта коллегии присяжных заседателей Таболову назначено наказание в виде 16 лет лишения свободы с отбыванием в исправительной колонии особого режима", - говорится в сегодняшнем сообщении на сайте ведомства.

Примечание:

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