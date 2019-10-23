Убитых на хуторе Чернозубов фермеров вывезли хоронить в Чечню

23 октября 2019, 17:45

Родственники погибших в перестрелке на юге Ростовской области, решили похоронить их на родине, в Чечне.

Как писал "Кавказский узел", 22 октября пять человек погибли и двое получили тяжелые ранения во время конфликта со стрельбой на хуторе Чернозубов. Послеоперационное состояние раненых остается тяжелым, констатировали сегодня врачи. Силовики стянули к месту инцидента тяжелую технику и организовали патрулирование в Орловском районе. Ростовские силовики подтвердили задержание предполагаемого участника перестрелки фермеров на хуторе Чернозубов.

По данным властей, перестрелка стала обострением давнего конфликта двух враждующих чеченских семей из-за земельных участков.

Родственники убитых в Ростовской области Арби, Идриса и Ислама Бациевых - двух братьев и их племянника - увезли их тела в Чечню, сообщил источник. "Бациевых знал как хороших людей, они давно тут живут. Как это вообще могло произойти, не понимаю. Бациевы вместе с земляками погрузили покойников и уехали", - процитировал сегодня свой источник "Ростов-на-Дону онлайн".

Погибших похоронят в Чечне, подтвердил руководитель представительства главы Чечни в Ростовской области Имран Исраилов. "Да, родственники похоронят погибших в Чечне. Всех погибших чеченцев, даже за рубежом, мы хороним на родной земле", - привел сегодня слова Идрисова "Интерфакс". Дату похорон он не уточнил.