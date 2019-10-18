Силовики сменили тактику рейдов у мечети "Тангим"

18 октября 2019, 20:38

Проверки документов у посетителей махачкалинской мечети "Тангим" проводились сегодня до коллективной молитвы, а не после, как раньше. МВД Дагестана заявило, что задержанных не было.

"Кавказский узел" писал, что силовики регулярно проводят пятничные рейды в районе махачкалинской мечети "Тангим". После жалобы представителей мечети, обратившихся в марте в прокуратуру, задержаний стало меньше, однако рейды не прекратились. Силовики переписывают данные посетителей махачкалинской мечети "Тангим", чтобы потом пригрозить им постановкой на профучет, заявил журналист Идрис Юсупов. Из-за рейдов число молящихся сокращается, сообщил представитель мечети.

Профучет является одним из способов профилактики правонарушений и рецидива преступлений, сообщается в размещенном на "Кавказском узле" материале "Профучет в МВД РФ". "Кавказский узел" также опубликовал составленную Правозащитным центром "Мемориал" инструкцию для тех, кого пытаются поставить на профучет. МВД Дагестана утверждает, что профучет не практикуется с 2017 года.

Сегодня корреспондент "Кавказского узла" насчитал более 60 силовиков, участвовавших в рейдах близ мечети "Тангим". Два мобильных поста находились по обе стороны мечети по улице Омарова, а третий - во дворах по улице Гагарина. Только за 10 минут, с 12.50 до 13.00, на одном из этих мобильных постов остановили для проверки документов 13 автомобилей, передал корреспондент "Кавказского узла".

Журналист Идрис Юсупов, который также наблюдал за рейдом, отметил, что силовики собрались у мечети задолго до начала пятничной молитвы и на этот раз проверяли подъезжавшие, а не отъезжавшие от нее машины. "Если раньше они проверяли после намаза, то сейчас проверяют до него",- сказал Юсупов. Это смена тактики проверок, констатировал он.

Один из верующих, Магомед, рассказал, что был остановлен на подъезде к мечети со стороны улицы Гагарина. По его словам, силовики заявили, что это "обычная проверка документов". Они переписали данные с водительских прав и записали номер автомобиля. "Для чего сделали это, мне неясно", - отметил посетитель мечети.

В МВД Дагестана корреспонденту "Кавказского узла" заявили, что сегодня у мечети "Тангим" проводились рядовые мероприятия. Никого не задерживали и в отделы полиции не доставляли, подчеркнул сотрудник пресс-службы ведомства.

Правозащитники считают, что рейды у мечети - это, с одной стороны, способ давления на салафитскую общину Дагестана и, в то же время, катализатор радикализации ее представителей.