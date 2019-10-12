Рейды силовиков снизили популярность мечети "Тангим"

12 октября 2019, 07:45

Силовики переписывают данные посетителей махачкалинской мечети "Тангим", чтобы потом пригрозить им постановкой на профучет, заявил журналист Идрис Юсупов. На пятничную молитву теперь ходит заметно меньше верующих, сообщил представитель мечети, связавший это с рейдами правоохранителей.

"Кавказский узел" сообщал, что силовики регулярно проводят пятничные рейды в районе махачкалинской мечети "Тангим". В марте представители мечети пожаловались в прокуратуру, после чего задержаний стало меньше, однако рейды не прекратились. 4 октября десятки силовиков проверили документы водителей машин, отъезжавших от мечети, задержанных не было. Силовики отрицают, что собирают информацию, чтобы ставить верующих на профучет, сообщил журналист Идрис Юсупов.

11 октября близ мечети располагались три мобильных поста силовиков, которые останавливали машины и записывали личные данные водителей, сообщил корреспондент "Кавказского узла". Представитель мечети "Тангим" Магомед Магомедов насчитал не менее 60 силовиков. "Приехал во время хутбы (проповеди. - Прим. "Кавказского узла"). Меня самого не остановили", - сообщил он.

В пресс-службе МВД Дагестана корреспонденту "Кавказского узла" пояснили, что в районе мечети "Тангим" проводились мероприятия по обеспечению правопорядка, при этом ни задержанных, ни просто доставленных в отделы полиции не было.

По словам журналиста Идриса Юсупова, который находился на месте проведения рейда, несколько посетителей мечети пожаловались ему на то, что к ним приходили силовики. Произошло это сразу после того, как машина каждого из них была остановлена в ходе аналогичных рейдов, отметил Юсупов корреспонденту "Кавказского узла".

Глава Управления МВД по Дагестану еще в марте 2017 года объявил об уничтожении приказов о профучете по категории "экстремист", однако 21 сентября имам махачкалинской мечети "Тангим" заявил, что силовики угрожают поставить верующих на профучет, если они продолжат посещать эту мечеть. Профучет является одним из способов профилактики правонарушений и рецидива преступлений, говорится в опубликованном на "Кавказском узле" материале "Профучет в МВД РФ". На "Кавказском узле" также содержится составленная ПЦ "Мемориал" инструкция для людей, которых пытаются поставить на профучет.

Когда силовики сменили свою тактику постановки на учет, число посетителей мечети заметно уменьшилось, указал Магомед Магомедов, уточнив, что прежде пятничную молитву в "Тангим" посещали три тысячи человек. "Один момент был, когда они (руководство мечети и силовики. - Прим. "Кавказского узла") договорились, что не будут ходить (проводить рейды. - Прим. "Кавказского узла"), в этот период практически полная мечеть была", - рассказал Магомед Магомедов.

Руководство мечети периодически получает сведения о тех, кто оказался на профилактическом учете, но в целом такие люди не любят афишировать свой статус, надеясь, что "все обойдется", сообщил Магомедов. "Люди на данный момент не готовы делать то, что необходимо, и идти разбираться. Многие не верят, что что-то получится, а многие думают, что пронесет", - сказал представитель мечети.

Он добавил, что приходящие на пятничную молитву верующие берут с собой удостоверения личности и документы на машину. В последнее время силовики работают только с водителями, не трогая прохожих, отметил Магомедов.

Полицейский имеет право задержать человека только, если есть основания подозревать его в совершении преступления или правонарушения, либо если он находится в розыске, указал адвокат Ринат Гамидов. По его словам, чаще всего при задержании ссылаются на ориентировку. Адвокат посоветовал требовать у силовиков предъявить документы и показать эту ориентировку. "Если полицейский все же настаивает на доставлении вас в отдел полиции, то лучше не противиться этому, а позвонить своим родным, близким и сообщить об этом. Кроме того, можно позвонить по номеру 112 и оставить жалобу на действия полицейского", - сказал адвокат. По мнению адвоката, если дано негласное указание доставить человека в отдел полиции, то это сделают вне зависимости того, насколько грамотно человек разбирается в законах и знает свои права.

Правозащитники считают, что рейды у мечети - это, с одной стороны, способ давления на салафитскую общину Дагестана и, в то же время, катализатор радикализации ее представителей.