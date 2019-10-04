Полиция назвала рейды у мечети в Махачкале заботой о безопасности

04 октября 2019, 21:09

Десятки сотрудников силовых структур проверяли сегодня документы у водителей машин, отъезжавших от мечети "Тангим" после пятничной молитвы. Силовики отрицают, что собирают информацию, чтобы ставить верующих на профучет, сообщил журналист Идрис Юсупов. МВД Дагестана отчиталось об отсутствии задержанных.

Как информировал "Кавказский узел", силовики регулярно проводят пятничные рейды в районе махачкалинской мечети "Тангим". В марте представители мечети пожаловались в прокуратуру, после чего задержаний стало меньше, однако рейды не прекратились. 13 сентября несколько десятков силовиков проверили документы водителей автомобилей, проезжавших в районе махачкалинской мечети "Тангим", задержанных не было.

Правозащитники считают, что рейды у мечети - это, с одной стороны, способ давления на салафитскую общину Дагестана и, в то же время, катализатор радикализации ее представителей.

Сегодня мобильные посты силовиков располагались по обе стороны "Тангим" и на выезде из нее на улицу Гагарина, что позволило проверить наибольшее число людей, выезжавших из мечети, отметил присутствовавший на месте журналист Идрис Юсупов. По его словам, в рейдах участвовали десятки сотрудников различных силовых структур.

Силовики переписывали данные водителей и их пассажиров для того, чтобы использовать эту информацию для постановки на профучет, считает Юсупов. ​"Сотрудники <...> отрицали, что рейды проводятся в рамках работы по системе профучета, равно как отрицали и вообще наличие профучета", - отметил Юсупов корреспонденту "Кавказского узла". Он рассказал, что сами силовики объяснили рейд проведением сразу нескольких операций: "Розыск", "Подложные номера", "Оружие выкуп", "Мак".

Глава управления МВД по Дагестану еще в марте 2017 года объявил об уничтожении приказов о профучете по категории "экстремист", однако 21 сентября имам махачкалинской мечети "Тангим" заявил, что силовики угрожают поставить верующих на профучет, если они продолжат посещать эту мечеть. Профучет является одним из способов профилактики правонарушений и рецидива преступлений, говорится в опубликованном на "Кавказском узле" материале "Профучет в МВД РФ". На "Кавказском узле" также содержится составленная ПЦ "Мемориал" инструкция для людей, которых пытаются поставить на профучет.

В ходе этих мероприятий никто не задерживался и в отделы полиции не доставлялся, заявил корреспонденту "Кавказского узла" представитель МВД Дагестана. "[Это мероприятия] по обеспечению безопасности в местах массового скопления граждан. Нет ни задержанных ни доставленных", - сказал он.