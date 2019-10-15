15 октября 2019, 22:45

Дело о браке с несовершеннолетней в Кабардино-Балкарии дошло до суда

Житель Черекского района обвинен в том, что вступил в половую связь с несовершеннолетней, дело передано в суд, сообщили сегодня следователи. По их версии, преступлению поспособствовал ДУМ, поскольку пара смогла заключить религиозный брак.

По версии следствия, мужчина, 1992 года рождения, вступил в интимную связь с девушкой 2004 года рождения с ее добровольного согласия, но заведомо зная, что она не достигла шестнадцатилетия. При этом пара не получала разрешение на снижение брачного возраста и не регистрировала гражданский брак, сообщило следственное управление Следственного комитета по Кабардино-Балкарии.

Мужчина обвинен по ч. 1 ст. 134 УК России (половое сношение с лицом, не достигшим шестнадцатилетнего возраста). Уголовное дело передано в суд, говорится в сегодняшнем сообщении на сайте ведомства.

Кроме того, как проинформировал Следком, в Духовное управления мусульман в республике внесено преставление об устранении обстоятельств, способствовавших совершению преступления. "Имам мечети, достоверно зная о недостижении девушкой брачного возраста, выдал свидетельство о заключении религиозного брака, чем поспособствовал совершению преступления", - сказано в сообщении.

Часть первая статьи 134 УК России предусматривает максимальное наказание в виде лишения свободы на срок до четырех лет.

Следственное управление СКР по Кабардино-Балкарии в 2011 году потребовало от ДУМ не допускать браков с несовершеннолетними. Ведомство напомнило, что мусульманский брак не противоречит российскому законодательству только в тех случаях, когда оба супруга достигли шестнадцатилетнего возраста.

"Кавказский узел" писал, что в августе 2017 года следователи в Кабардино-Балкарии начали уголовное преследование жителя Урванского района, заключившего мусульманский брак с 15-летней девушкой.

Примечание:

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