16 августа 2019, 19:06

МВД сообщило о похищении несовершеннолетней невесты в Ингушетии

Молодой человек похитил 13-летнюю жительницу Назрани, чтобы жениться на ней, сообщили сегодня в МВД. Правоохранители вернули несовершеннолетнюю родителям.

По данным ведомства, о похищении 13-летней жительницы Назрани сообщила вечером 14 августа ее мать. Правоохранители сообщили, что несовершеннолетнюю увез на автомобиле 19-летний сельчанин, чтобы на ней жениться.

"Местонахождение несовершеннолетней установлено. Девочка передана родителям", - говорится в сегодняшнем сообщении на сайте ингушского управления МВД.

Материалы, касающиеся инцидента, переданы в следственные органы. Сельчанину могут инкриминировать статью "Похищение человека".

Максимальные санкции по данной статье, в зависимости от части статьи, предполагают от 5 до 15 лет заключения.

Религиозные деятели Ингушетии в 2013 году на прошедшей в республике Исламской конференции решили увеличить штраф за похищение невесты. Молодые люди, похищающие девушек для вступления в брак, должны быть оштрафованы на 200 тысяч рублей. Пособники жениха обязаны будут выплатить по 100 тысяч рублей, на такую же сумму будут наказаны старейшины, если попытаются принять участие в этом мероприятии, и хозяин дома, куда похитители привезут невесту.

Ранее "Кавказский узел" сообщал о нескольких случаях похищения невест в Ингушетии. Так, что в начале августа жительница селения Сурхахи обратилась в полицию в связи с похищением ее 18-летней дочери. МВД сообщило, что односельчанин украл девушку, чтобы на ней жениться.  В мае источник сообщил о похищении невесты в Малгобекском районе Ингушетии. Похитителем был назван депутат Народного собрания республики, он информацию о краже невесты отрицал.

Обычай похищения невест остается довольно распространенным на Кавказе. Особенно часто такие случаи происходят в Чечне, Дагестане и Ингушетии, говорится в подготовленной "Кавказским узлом" справке "Похищение невест – преступление или традиция?".

Примечание:

"Родственники заявили о пропаже чеченки после отказа сватам", "Сюжет о вывезенной из Москвы чеченке подчеркнул проблему браков по принуждению", "Власти Чечни отреагировали на сведения о похищении чеченки в Москве".

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