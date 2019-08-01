Жительница Ингушетии заявила о похищении дочери

01 августа 2019, 04:10

Жительница селения Сурхахи обратилась в полицию в связи с похищением ее 18-летней дочери. Односельчанин украл девушку, чтобы на ней жениться, сообщили в МВД.

Заявление матери поступило в полицию Назрановского района. По информации правоохранительных органов, девушку могли увезти на белой "Ладе Приоре".

Как выяснили оперативники, жительницу села похитили от магазина «Центральный». Следователи пришли к выводу, что девушку похитили для женитьбы, сообщило 31 июля со ссылкой на МВД издание "Регион онлайн".

Предполагаемый похититель - ее 29-летний односельчанин, пишет интернет-газета "Ингушетия".

В полиции напомнили, что умыкание девушки даже с ее согласия наказывается штрафом. На сайте МВД Ингушетии по состоянию на 4.30 мск нет информации о похищении девушки и задержании подозреваемого.

Религиозные деятели Ингушетии в 2013 году на прошедшей в республике Исламской конференции решили увеличить штраф за похищение невесты. Молодые люди, похищающие девушек для вступления в брак, должны быть оштрафованы на 200 тысяч рублей. Пособники жениха обязаны будут выплатить по 100 тысяч рублей, на такую же сумму будут наказаны старейшины, если попытаются принять участие в этом мероприятии, и хозяин дома, куда похитители привезут невесту.

Как сообщал "Кавказский узел", в мае источник сообщил о похищении невесты в Малгобекском районе Ингушетии. Похитителем был назван депутат Народного собрания республики, он информацию о краже невесты отрицал.

Обычай похищения невест остается довольно распространенным на Кавказе. Особенно часто такие случаи происходят в Чечне, Дагестане и Ингушетии, говорится в подготовленной "Кавказским узлом" справке "Похищение невест – преступление или традиция?".