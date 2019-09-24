Принуждение подростка к сексу привело к увольнению силовиков в Анапе

24 сентября 2019, 00:13

Не менее 11 сотрудников полиции наказаны после инцидента с принуждением 17-летней спортсменки к сексу с силовиками в Анапе. Своих должностей лишились руководители городского отдела полиции.

Как писал "Кавказский узел", анапские силовики заподозрены в том, что в ночь на 26 августа принудили к сексу на пляже в Витязево 17-летнюю спортсменку из Московской области. МВД Краснодарского края к вечеру 26 августа отчиталось, что сотрудники уволены, а начальник городской полиции был отстранен от работы. 27 августа мэрия Анапы сообщила о задержании подозреваемых, однако вскоре удалила эту информацию со своего сайта.

Адвокат подозреваемых силовиков Юрий Гапеев заявил, что его подзащитные вину не признают. По его словам, они не вступали с юной спортсменкой в интимную связь. 28 августа краевая прокуратура сообщила, что Анапский городской суд поместил двоих бывших полицейских, обвиняемых в принуждении несовершеннолетней девушки к сексу, под стражу на два месяца.

По отрицательным мотивам были уволены четверо сотрудников патрульно-постовой службы полиции. Их непосредственные руководители были привлечены к строгой дисциплинарной ответственности, сообщил 23 сентября со ссылкой на представителя МВД Кубани ТАСС.

Он также проинформировал, что от занимаемых должностей были освобождены начальник отдела МВД Анапы и его заместитель по охране общественного порядка. Еще один замначальника предупрежден о неполном служебном соответствии. Кроме того, строгий выговор объявлен двум руководящим сотрудникам краевого МВД.

Вместо Андрея Раппа исполняющим обязанности начальника городского МВД был назначен "человек из краевого главка", специально направленный в Анапу, сообщил 26 августа сайт "Коммерсант-Кубань". Андрей Рапп возглавил отдел МВД Анапы чуть больше года назад, 13 августа 2018 года, указано на сайте краевого МВД.

После инцидента с несовершеннолетней спортсменкой в Анапе "принят ряд кадровых решений в отношении 11 полицейских", сообщил 23 сентября со ссылкой на источник в главном управлении МВД по Краснодарскому краю сайт "КП-Кубань".

Максимальное наказание, которое грозит двоим полицейским по статье о понуждении несовершеннолетней к действиям сексуального характера (часть 2 статьи 133 УК России) - пять лет лишения свободы. Потерпевшей по делу признана 17-летняя спортсменка из Московской области, приехавшая в Анапу на чемпионат России по пляжному волейболу, сообщил "Интерфакс-Юг".

По состоянию на 23.30 мск на сайтах и страницах в социальных сетях главного управления МВД по Краснодарскому краю, ОМВД Анапы и краевого Следкома нет информации о кадровых решениях в связи с инцидентом в Витязево.