Анапа. Фото: Konstantin Kč, https://commons.wikimedia.org/w/index.php?curid=46558441

24 сентября 2019, 00:13

Принуждение подростка к сексу привело к увольнению силовиков в Анапе

Не менее 11 сотрудников полиции наказаны после инцидента с принуждением 17-летней спортсменки к сексу с силовиками в Анапе. Своих должностей лишились руководители городского отдела полиции.

Как писал "Кавказский узел", анапские силовики заподозрены в том, что в ночь на 26 августа принудили к сексу на пляже в Витязево 17-летнюю спортсменку из Московской области. МВД Краснодарского края к вечеру 26 августа отчиталось, что сотрудники уволены, а начальник городской полиции был отстранен от работы. 27 августа мэрия Анапы сообщила о задержании подозреваемых, однако вскоре удалила эту информацию со своего сайта.

Адвокат подозреваемых силовиков Юрий Гапеев заявил, что его подзащитные вину не признают. По его словам, они не вступали с юной спортсменкой в интимную связь. 28 августа краевая прокуратура сообщила, что Анапский городской суд поместил двоих бывших полицейских, обвиняемых в принуждении несовершеннолетней девушки к сексу, под стражу на два месяца.

По отрицательным мотивам были уволены четверо сотрудников патрульно-постовой службы полиции. Их непосредственные руководители были привлечены к строгой дисциплинарной ответственности, сообщил 23 сентября со ссылкой на представителя МВД Кубани ТАСС. 

Он также проинформировал, что от занимаемых должностей были освобождены начальник отдела МВД Анапы и его заместитель по охране общественного порядка. Еще один замначальника предупрежден о неполном служебном соответствии. Кроме того, строгий выговор объявлен двум руководящим сотрудникам краевого МВД. 

Вместо Андрея Раппа исполняющим обязанности начальника городского МВД был назначен "человек из краевого главка", специально направленный в Анапу, сообщил 26 августа сайт "Коммерсант-Кубань". Андрей Рапп возглавил отдел МВД Анапы чуть больше года назад, 13 августа 2018 года, указано на сайте краевого МВД.

После инцидента с несовершеннолетней спортсменкой в Анапе "принят ряд кадровых решений в отношении 11 полицейских", сообщил 23 сентября со ссылкой на источник в главном управлении МВД по Краснодарскому краю сайт "КП-Кубань". 

Максимальное наказание, которое грозит двоим полицейским по статье о понуждении несовершеннолетней к действиям сексуального характера (часть 2 статьи 133 УК России) - пять лет лишения свободы. Потерпевшей по делу признана 17-летняя спортсменка из Московской области, приехавшая в Анапу на чемпионат России по пляжному волейболу, сообщил "Интерфакс-Юг". 

По состоянию на 23.30 мск на сайтах и страницах в социальных сетях главного управления МВД по Краснодарскому краю, ОМВД Анапы и краевого Следкома нет информации о кадровых решениях в связи с инцидентом в Витязево. 

Примечание:

"Житель Кубани арестован по обвинению в изнасиловании ребенка", "Участники драки со стрельбой в Краснодаре сообщили подробности пыток силовиками", "Два человека задержаны по подозрению в изнасиловании и убийстве девочки в Новороссийске". 

Гласность помогает решить проблемы. Отправь сообщение, фото и видео на «Кавказский узел» через мессенджеры
Lt feedback banner
WhatsApp
Telegram
8 903-767-6060
8 903-767-6060
Форма мобильной связи
Фото и видео для публикации нужно присылать именно через Telegram, выбирая при этом функцию «Отправить файл» вместо «Отправить фото» или «Отправить видео». Каналы Telegram и WhatsApp более безопасны для передачи информации, чем обычные SMS. Кнопки работают при установленных приложениях Telegram и WhatsApp. Номер для Телеграм и WhatsApp +49 1577 2317856.
Лента новостей

24 сентября 2019, 06:07

  • Многодетная семья сочинцев попросила предоставить им жилье

    Многодетная семья сочинцев Быстровых обратилась к новому мэру Сочи с просьбой предоставить им освободившуюся квартиру в социальном доме. Они просят принять их совершеннолетних детей Елисея и Галину на муниципальные должности с предоставлением жилья.

24 сентября 2019, 05:42

  • Инцидент на Черменском посту дал повод для критики блокпостов на Северном Кавказе

    Водитель автобуса из Ингушетии оштрафован и отпущен после конфликта с силовиками на КПП "Чермен", сообщили в Министерстве по делам национальностей республики. Контрольно-пропускные пункты на границе между республиками Северного Кавказа раздражают людей и осложняют межнациональные отношения, считает правозащитник Магомед Муцольгов.

24 сентября 2019, 04:49

24 сентября 2019, 03:51

  • Суд решил допросить следователя по делу Цкаева

    Суд по делу погибшего после избиения в отделе полиции жителя Владикавказа Владимира Цкаева согласился с просьбой защиты и вызвал на допрос следователя Аслана Хугаева, который ранее рассказал журналистам, что силовики применяют физическое насилие к задержанным, чтобы добиться признаний.

24 сентября 2019, 02:52

Темы дня

События дня

Заполните форму. Юристы "Команды 29" помогут вам получить ответ

Новости

Все новости

Персоналии

Все персоналии

Блогеры

Все посты

«Сафари по-сирийски» - рассказ бывшего боевика
«Сафари по-сирийски» — рассказ бывшего боевика. Полный текст интервью
Все SMS-новости
Форма мобильной связи
SMS: +7(903)767-6060 Whatsapp, Telegram:
+49 157 72317856
Справочник

Все справки

Документы

Все документы

Архив новостей
Аналитика

Все статьи