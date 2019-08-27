27 августа 2019, 01:14

Силовики на Кубани заподозрены в принуждении девушки-подростка к сексу

Сотрудники правоохранительных органов в Анапе принудили 17-летнюю девушку к интиму, угрожая ей административным делом, сообщило следствие. Начальник городской полиции отстранен от работы.

Преступление было совершено в ночь на понедельник, 26 августа. Правоохранители застали на пляже в Витязево 17-летнюю девушку и совершеннолетнего молодого человека.

Силовики пригрозили девушке привлечением к административной ответственности и предложили способ избежать этой неприятности - совершить с ними половой акт. Девушка согласилась на это требование, говорится в сообщении, опубликованном 26 августа на сайте следственного управления СКР по Кубани. 

Дело возбуждено по части 2 статьи 133 УК РФ (Понуждение несовершеннолетней к действиям сексуального характера). Эта статья предполагает до пяти лет лишения свободы с возможным запретом на работу.

Главное управление МВД по Краснодарскому краю вечером 26 августа сообщило об увольнении нескольких сотрудников "по отрицательным мотивам, порочащим честь и достоинство сотрудника ОВД". "От исполнения служебных обязанностей отстранен начальник отдела МВД России по городу Анапе", - отмечается в сообщении на сайте ведомства.

Вместо отстраненного Андрея Раппа исполняющим обязанности начальника городского МВД назначен "человек из краевого главка", специально направленный в Анапу, пишет 26 августа со ссылкой на источник "Коммерсант-Кубань".

Андрей Рапп был назначен начальником отдела МВД Анапы чуть больше года назад, 13 августа 2018 года, говорится в сообщении на сайте краевого МВД.

По информации издания, девушку и парня на пляже в Витязево застали трое силовиков. Молодого человека отпустили, а девушку, которая приехала на спортивные сборы, запугали и принудили к интиму. Непосредственно участвовали в преступлении двое правоохранителей, третий в связь с девушкой не вступал.

Примечание:

"Анапчане не чувствуют атмосферы праздника накануне мундиаля", "Жители Псебая рассказали о ситуации в поселке после жестокого убийства", "Два человека задержаны по подозрению в изнасиловании и убийстве девочки в Новороссийске".

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