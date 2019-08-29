Двое силовиков арестованы в Анапе по делу о принуждении юной спортсменки к сексу

29 августа 2019, 06:30

Анапский городской суд поместил под стражу на два месяца двоих бывших полицейских, которым предъявлено обвинение в принуждении несовершеннолетней спортсменки к сексу.

Как информировал "Кавказский узел", анапские силовики заподозрены в том, что в ночь на 26 августа принудили к сексу на пляже в Витязево 17-летнюю спортсменку. Краевое МВД к вечеру 26 августа отчиталось, что сотрудники уволены, начальник городской полиции отстранен от работы. 27 августа мэрия Анапы сообщила о задержании подозреваемых, но затем удалила эту информацию со своего сайта. Адвокат подозреваемых Юрий Гапеев заявлял, что его подзащитные вину не признают. По его словам, они не вступали с юной спортсменкой в связь.

По версии следствия, силовики пригрозили девушке привлечением к административной ответственности и предложили способ избежать этой неприятности - совершить с ними половой акт, и девушка согласилась на это требование. Уголовное дело возбуждено в отношении двоих сотрудников полиции, говорится в сообщении Следкома. По данным источника "Коммерсанта", силовиков было трое, но один из них в связь с девушкой не вступал.

Городской суд Анапы избрал в отношении двоих бывших полицейских по делу о принуждении к сексу юной волейболистки меру пресечения в виде заключения под стражу сроком на два месяца, пишет со ссылкой на пресс-службу прокуратуры Краснодарского края РИА "Новости".

Ходатайство следствия об аресте бывших полицейских рассмотрено судом 28 августа. Следствие предъявило им обвинение в понуждении к действиям сексуального характера, совершенном в отношении несовершеннолетней (ч. 2 ст. 133 УК РФ), уточняет со ссылкой на адвоката полицейских Юрия Гапеева "Интерфакс-Юг".

Санкции этой статьи УК РФ предусматривают наказание до пяти лет лишения свободы.

По словам адвоката, обвиняемые вину не признают, однако обжаловать решение об их аресте сторона защиты не планирует. "В этой ситуации им лучше побыть в местах ограничения жизнедеятельности, дабы в отношении них не были предприняты какие-либо меры провокационного характера", - цитирует слова Гапеева ТАСС.

Сообщений об аресте бывших полицейских и предъявлении им обвинения на сайтах региональных управлений Следственного комитета, МВД, краевой прокуратуры и суда Анапы по данным на 06.27 мск 29 августа не было.