Песня Хаски об улице Кадырова подчеркнула оппозиционный тренд в российской музыке

11 октября 2019, 05:51

Указания на кущевскую резню, взрывы жилых домов в Москве и на юге России 1999 году, кампанию по названию улиц именем Ахмата Кадырова в Чечне и других регионах страны увидели пользователи Youtube в новой песне рэпера Хаски "Седьмое октября". Смысловая нагрузка композиции вписалась в тенденцию политизации творчества российских исполнителей, таких как Facе и Борис Гребенщиков.

Как сообщал "Кавказский узел", 20 ноября 2018 года силовики, по словам представителей рэпера, ограничили вход зрителей на концерт в Ростове-на-Дону, выступление пришлось проводить без музыкального сопровождения. 22 ноября Хаски задержали в Краснодаре, где он исполнил песню на крыше автомобиля. Причиной выступления на улице менеджер певца назвал отключение света в клубе, где был запланирован концерт. Суд приговорил рэпера к административному аресту, защита добилась отмены исполнения наказания, однако вину Хаски в хулиганстве подтвердил Краснодарский краевой суд. Защита музыканта подала жалобу в ЕСПЧ.

7 октября на официальном канале рэпера Хаски (Дмитрия Кузнецова) в Youtube был опубликован видеоклип "Седьмое октября", текст песни содержит множество упоминаний событий, произошедших в России за последние десятилетия. Песни в ролике звучит из уст анимированного портрета, висящего на стене со рваными обоями. При мере исполнения композиции человек, изображенный на портрете, заметно стареет, затем портрет снимает со стены сам Хаски, который смотрит сквозь дыру в стене на горный водопад и заходящее солнце. К 4.55 мск 11 октября видео набрало 740 272 просмотров и более 76 тысяч лайков.

В тексте песни упоминаются «новые дворяне в погонах ФСБ», «сотни филиалов Кущевки», «сахар в подвале хрущевки», автор текста («скользит) как водомерка по улице Кадырова, проспекту Ротенберга» и «(готовит) себе кофе по-лубянски». Отметим, что 7 октября в официальной группе Хаски в социальной сети "Вконтакте", был опубликован анонс выхода песни. «Когда почти забыл поздравить, но все-таки успел», - говорилось в посте музыканта, однако имя адресата поздравлений не упоминалось.

Текст и видеоклип вызвали живое обсуждение пользователей Youtube, многие из которых сочли песню, приуроченной ко дню рождения президента России Владимира Путина. "

"Портрет - это "Портрет Дориана Грея"... По книге, Дориан не старел и не менялся, за него это делал его портрет. Чем большую дичь он творил, тем страшнее становился его портрет... Естественно, все мы узнаем человека, изображенного в клипе" - описала сюжет клипа Ирина Про. Georgy.

leg Svarovsky.

В сентябре 1999 года в Рязани предотвращенный взрыв жилого дома был объявлен учениями ФСБ. Инциденту в Рязани предшествовали четыре крупных теракта в жилых домах Буйнакска, Москвы и Волгодонска, к которым были причастны, по официальным данным, чеченские боевики, говорится в справке "Кавказского узла" "Взрывная волна: Москва, Буйнакск, Волгодонск и репетиция в Рязани (1999).

"Людей из Краснодарского края больше всего цепляет строка "сотни филиалов Кущевки", - считает пользователь Guilty Simpson.

В ноябре 2010 года в станице Кущевской Краснодарского края произошло убийство 12 человек, совершенное группировкой во главе с местным предпринимателем Сергеем Цапком. Следствие решило, что группировка, ответственная за серию тяжких преступлений, функционировала при попустительстве местных силовиков, говорится в опубликованной "Кавказским узлом" справке "Дело банды Цапка". Информация о деле Цапков содержится на тематической странице "Кущёвская резня".

"Скольжу как водомерка, по улице Кадырова, проспекту Ротенберга» - водомерка передвигается рывками. И я полагаю, по этим улицам он передвигается с осторожностью, рывками и бесшумно,.. опасаясь, видимо, что (к нему могут возникнуть претензии)", - отметил Мирон Александрович .

После смерти первого президента Чечни Ахмата Кадырова, с подачи его сына Рамзана, ставшего позже главой республики, стал возводиться своеобразный культ: именем Кадырова-старшего названы проспект в Грозном, улица в Москве, мост в Санкт-Петербурге. При этом петербургский мост был назван в честь Кадырова вопреки акциям протеста. Миллиардер Аркадий Роттенберг был главой совета директоров компании "Стройгазмонтаж", возводившей мост в Крым через Керченский пролив. Ротенберига также связывают с проектом постройки скоростной дороги вдоль Черного моря в Краснодарском крае.

Пользователи Youtube также связали критическую риторику Хаски в адрес власти в связи и проблемы с выступлениями в Краснодаре и Ростове. "(Рэпер) стал интересен после отмены концертов, оказалось не зря", - отметил пользователь AlexE002KX.

"Большинство людей, которые лайкают видео и распространяют его, даже не знают, о чем поёт данный исполнитель. У Хаски давно уже были разногласия с властью, и на то есть обоснованные причины! Он просто решил воспользоваться политической обстановкой в России и продвинуть себя, при этом всячески затрагивая В В. Путина... Получается, что человек просто использует свою аудиторию в корыстных целях", - считает Ilya Roker.

В декабре 2018 года суд в Краснодаре запретил распространять в России четыре клипа Хаски, но музыканта об этом не уведомили. Рэпер и его адвокаты узнали об этом постановлении на заседании Таганского суда Москвы в марте 2019 года, где рассматривалась жалоба на блокировку клипа "Иуда" на YouTube. Суд в итоге признал блокировки законными.

Хаски, выпустивший дебютный альбом в 2013 году, известен неоднозначной политической позицией.

«Не вижу противоречия в том, что сначала я стоял на Болотной площади (акция "Марш миллионов", участники которой выражали протест против инаугурации Владимира Путина - прим. "Кавказского узла"), а потом топил за (Донецкую народную республику). Если ты считаешь, что Крым наш, это не обязательно определяет тебя как путиниста, есть много оттенков. Я никогда не был против того, чтобы Россия становилась больше географически и демографически. Поэтому присоединение Крыма и восстания в (непризнанных) республиках я поддержал», — рассказал рэпер в интервью изданию The Village 29 декабря 2016 года.

В 2014 году Хаски впервые приехал на Донбасс в составе группы репортеров, там он познакомился с полевым командиром Мотороллой, писала интернет-газета.Znak.com 22 ноября 2018 года. "Я присутствовал на всех протестных митингах (в Москве). Подумал: вот он, враг. Это был искренний порыв. На Украине я увидел возможный вариант развития Болотной. Если будет в Москве Майдан, я не пойду. Настаиваю, чтобы проблемы решались иначе», - отметил исполнитель в интервью, опубликованном изданием The Flow 17 марта 2016 года.

В марте 2014 года Россия объявила о присоединении Крыма, после этого свою независимость от Украины провозгласили Донецкая и Луганская народные республики. Украинские силовики начали на востоке страны антитеррористическую операцию, и население региона начало массово прибывать в Россию. Материалы о влиянии конфликта на политическую и общественную жизнь юга России публикуются на тематической странице "Эхо Украины на Кавказе".

Музыканты озвучивают оппозиционные политические взгляды

Песня Хаски "Седьмое октября" продолжила тенденцию политизации творчества российских исполнителей. Так, в 2018 году рэпер Face (Иван Дремин) целиком посвятил свой альбом политике, религии и социальному неравенству. "Рэпер неожиданно перешел от подростковых песен к остросоциальному рэпу о власти, церкви, коррупции и судебной системе с цитатами из Осипа Мандельштама", - отметило издание Esquire в материале от 1 октября 2019 года.

10 августа Face исполнил несколько композиций во время митинга в поддержку незарегистрированных кандидатов на выборы в Мосгордуму. Журналист Леонид Парфенов свое выступление завершил строчками из трека Face, заменив слово «юморист» на "журналист". «Gold on my wrist, я журналист. Пошутил не так – и ты попал в blacklist. Государева немилость, хоть я вроде бы и чистый. Небо – самолетам, а цензура журналистам», - цитировали Парфенова "Ведомости".

Вскоре после участия в митинге афиши концерта рэпера убрали с улиц Москвы. Оператору наружной рекламы Russ Outdoor "начали поступать претензии к изображению на постере", цитировала 29 августа «Русская служба Би-би-си» письмо представителя компании. "Распоряжение сверху, из-за выборов", - прокомментировал ситуацию сам музыкант.

28 сентября Борис Гребенщиков опубликовал на своем канале в Youtube ролик с исполнением песни "Вечерний М" . В тексте композиции оформлен собирательный образ ведущего общественно-политических программ, «подлинного труженика наших времен», который «все, что закажут, расскажет и ответит на каждый вопрос". "И когда гопота распинает Христа, он объяснит, отчего Христос враг», - сформулировал Гребенщиков суть работы журналиста, занимающегося пропагандой . К 4.50 мск 11 октября ролик " Вечерний М" набрал более 2,552 миллиона просмотров и более 234 тысяч лайков.

"П есня и песня. Не лучшая в репертуаре БГ — слишком прямолинейная и публицистически заостренная. На злобу дня", - написала 3 октября обозреватель "Новой газеты" Ирина Петровская.

Хотя и мена или указания на конкретных журналистов в песне не были озвучены, 30 сентября российский журналист Владимир Соловьев обрушился с критикой на рок-музыканта. «Бандеровская Украина – это черная вдова. Ее укус ядовит. Влияние тлетворно. Вот и Гребенщиков из поэта деградировал до куплетиста», — заявил Соловьем в своем Twitter, намекая на частые концерты музыканта на Украине. Сообщение Соловьева сопровождалось фото Гребенщикова в компании украинского политика Антона Геращенко.

"Смотрите, граждане, задело! Его задело!", - отреагировал на сообщение Соловьева Sergey Krasnikov. "Вот-вот, а то говорят, что у БГ текст непонятен", - с иронией написал пользователь под ником Å

"Кавказский узел" ранее писал, что 28 февраля правозащитная организация Human Rights Watch выступила с заявлением в связи с отменой концертов и вмешательством властей в концертную деятельность популярных среди молодежи групп и исполнителей в различных регионах России, в том числе и на Северном Кавказе.