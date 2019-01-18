Дмитрий Кузнецов (Хаски). Кадр из клипа Хаски «Пуля-дура», 2016 год https://www.youtube.com/channel/UC7q48M96boi1L3m8TQVVBrg

18 января 2019, 17:33

Арест рэпера Хаски на Кубани обжалован в ЕСПЧ

Защита рэп-исполнителя Хаски, направившая в Европейский суд по правам человека жалобу на заключение певца под стражу после отмены концерта в Краснодаре, заявила сегодня о цензурировании его творчества.

Как сообщал "Кавказский узел", 22 ноября 2018 года рэпер Хаски (Дмитрий Кузнецов) был задержан в Краснодаре во время исполнения песни на крыше автомобиля. Суд приговорил его к 12 суткам ареста по обвинению в мелком хулиганстве и трем суткам ареста за отказ от медицинского освидетельствования. Защите удалось добиться отмены исполнения наказания, однако саму вину Хаски в хулиганстве подтвердил Краснодарский краевой суд.

Скриншот сообщения адвоката рэпера Хаски о жалобе в ЕСПЧ, https://www.facebook.com/photo.php?fbid=1119808294864723&set=a.598496720329219&type=3&theaterВ ЕСПЧ направлена жалоба на лишение свободы до суда, административный арест, нарушение прав на справедливое судебное разбирательство и свободное выражение своего мнения, сообщил сегодня адвокат рэпера Хаски Алексей Аванесян.

"Заявитель является популярным рэп-исполнителем, чьи песни можно расценить как противоречащие политике России в области популярной культуры и молодежи (исходя из двух вынесенных Прокуратурой Предостережений)", - процитировал он жалобу на своей странице в Facebook.

По мнению адвоката, за приговором стоит "негативное отношение к творчеству певца, стремление к ограничению свободы выражения мнения, проявление дискриминации в отношении музыканта, и, фактически - цензурирование творчества, которое недопустимо".

Ранее Аванесян назвал дело Хаски прецедентом попустительства силовикам. "Создается прецедент, когда сержантам развязали руки... Будем добиваться справедливости вплоть до Европейского суда по правам человека", - процитировало 26 декабря 2018 года слова Алексея Аванесяна РИА "Новости".

Примечание:

"Фильм "Ной" свободно показывается в кинотеатрах Махачкалы", "Имамы регионов юга России призывают не поднимать ажиотаж вокруг фильма "Невинность мусульман", "Карикатуры Charlie Hebdo нельзя расценивать в контексте истинной свободы слова, считают эксперты по Северному Кавказу".

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18 января 2019, 18:11

18 января 2019, 17:33

  • Арест рэпера Хаски на Кубани обжалован в ЕСПЧ

    Защита рэп-исполнителя Хаски, направившая в Европейский суд по правам человека жалобу на заключение певца под стражу после отмены концерта в Краснодаре, заявила сегодня о цензурировании его творчества.

18 января 2019, 16:42

18 января 2019, 16:20

18 января 2019, 15:59

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