Арест рэпера Хаски на Кубани обжалован в ЕСПЧ

18 января 2019, 17:33

Защита рэп-исполнителя Хаски, направившая в Европейский суд по правам человека жалобу на заключение певца под стражу после отмены концерта в Краснодаре, заявила сегодня о цензурировании его творчества.

Как сообщал "Кавказский узел", 22 ноября 2018 года рэпер Хаски (Дмитрий Кузнецов) был задержан в Краснодаре во время исполнения песни на крыше автомобиля. Суд приговорил его к 12 суткам ареста по обвинению в мелком хулиганстве и трем суткам ареста за отказ от медицинского освидетельствования. Защите удалось добиться отмены исполнения наказания, однако саму вину Хаски в хулиганстве подтвердил Краснодарский краевой суд.

В ЕСПЧ направлена жалоба на лишение свободы до суда, административный арест, нарушение прав на справедливое судебное разбирательство и свободное выражение своего мнения, сообщил сегодня адвокат рэпера Хаски Алексей Аванесян.

"Заявитель является популярным рэп-исполнителем, чьи песни можно расценить как противоречащие политике России в области популярной культуры и молодежи (исходя из двух вынесенных Прокуратурой Предостережений)", - процитировал он жалобу на своей странице в Facebook.



По мнению адвоката, за приговором стоит "негативное отношение к творчеству певца, стремление к ограничению свободы выражения мнения, проявление дискриминации в отношении музыканта, и, фактически - цензурирование творчества, которое недопустимо".

Ранее Аванесян назвал дело Хаски прецедентом попустительства силовикам. "Создается прецедент, когда сержантам развязали руки... Будем добиваться справедливости вплоть до Европейского суда по правам человека", - процитировало 26 декабря 2018 года слова Алексея Аванесяна РИА "Новости".