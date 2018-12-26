Дмитрий Кузнецов (Хаски). Кадр из клипа Хаски «Пуля-дура», 2016 год https://www.youtube.com/channel/UC7q48M96boi1L3m8TQVVBrg

26 декабря 2018, 14:03

Суд в Краснодаре подтвердил приговор рэперу Хаски

Апелляционная инстанция сегодня оставила в силе постановление о виновности рэпера Хаски в мелком хулиганстве во время выступления в Краснодаре.

Как писал "Кавказский узел", 22 ноября рэп-исполнитель Хаски (Дмитрий Кузнецов) была задержан в Краснодаре во время исполнения песни на крыше автомобиля. Суд приговорил его к 12 суткам ареста по обвинению в мелком хулиганстве и трем суткам ареста за отказ от медицинского освидетельствования. 26 ноября защита защите удалось добиться отмены исполнения наказания, и Кузнецов вышел на свободу.

Краснодарский краевой суд оставил без изменений решение о виновности Дмитрия Кузнецова в мелком хулиганстве. "Постановление судьи районного суда является законным, оснований для его отмены не имеется", - цитирует судью РИА Новости.

Сам Хаски на заседании отсутствовал, его интересы представляли адвокаты, сообщает агентство.

Адвокат рэпера Алексей Аванесян подтвердил, что суд оставил решение в силе, пишет "Кубань 24", не уточняя, намерена ли защита обжаловать это решение.

Заседание по делу Дмитрия Кузнецова, обвиненного по ч. 1 ст. 20.1 КоАП РФ (мелкое хулиганство), состоялось сегодня, информирует сайт краевого суда.

Примечание:

"Полиция Краснодара отказалась заводить дело на рэпера Хаски", "Депутат заявил о протестах жителей Северной Осетии против концерта Бузовой", "Анонс концерта Егора Крида в Дагестане привел к угрозам в адрес певца".

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