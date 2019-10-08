08 октября 2019, 22:47
Задержаны руководитель Каякентской больницы и двое сотрудников
Исполняющий обязанности главврача Каякентской районной больницы задержан при передаче 1 млн рублей за прекращение проверки, его подчиненные заподозрены в получении взятки за подложный эпикриз, сообщили в МВД.
По данным ведомства, исполняющий обязанности главврача был задержан в тот момент, когда передавал взятку в размере 1 миллиона рублей за прекращение проверки в отношении должностных лиц Каякентской больницы.
Заведующий хирургическим отделением больницы подозревается в том, что в сговоре с замглаврача получил взятку в размере 4 тысяч рублей за выдачу подложного выписного эпикриза, пишет сегодня со ссылкой на рапорт УЭБиПК МВД Дагестана от 7 октября "Черновик".
На сайтах дагестанской прокуратуры и региональных управлений МВД и Следкома сегодня к 22.00 мск нет информации о задержании должностных лиц Каякентской районной больницы.
"Кавказский узел" ранее писал, что в сентябре главврач избербашской больницы был заподозрен в растрате 55 миллионов рублей. По данным прокуратуры, он необоснованно оплатил ремонт в учреждении из средств ФОМС.
"Дело о мошенничестве с деньгами ФОМС в Дагестане дошло до суда", "Заместитель главврача в Махачкале обвинена по делу о хищении 238 миллионов", "Восемь глав медучреждений в Дагестане уволены за нарушения".
08 октября 2019, 23:59
-
Фильмы о Кабардино-Балкарии и Ставрополье показаны зрителям фестиваля "Кунаки"
Зрители нальчикского кинофестиваля "Кунаки" посмотрели сегодня фильм "Заповедная земля" о Кабардино-Балкарии и картину "Мегалитическая обсерватория на горе Бештау" о древнем сооружении в Ставропольском крае.
08 октября 2019, 23:54
-
Юристы оценили последствия иска Дерипаски к иностранным СМИ
Суд в Краснодаре может запретить российским читателям доступ к публикациям трех иностранных изданий об Олеге Дерипаске, которые сам бизнесмен счел порочащими. При этом иск Дерипаски может подогреть интерес к информации, распространение которой он хочет прекратить, отметили опрошенные "Кавказским узлом" медиаюристы.
08 октября 2019, 22:56
-
Глава ростовского института осужден по делу о кредите в 80 миллионов
Бывший директор Донского института сельского хозяйства Владимир Зинченко, ставший поручителем по кредиту на 80 миллионов рублей, приговорен к трем годам условного срока.
08 октября 2019, 22:37
-
Волгоградцы пожаловались на массовые нападения агрессивных собак
Бездомные собаки сбились в стаю и нападают на прохожих в промзоне, а мэрия Волгограда ничего не предпринимает с конца сентября, рассказали горожане. Люди должны ждать выезда специализированной службы, поскольку за причинение вреда собакам им грозит тюремное заключение.
08 октября 2019, 22:31
-
Житель Дагестана осужден на 3 года по делу о финансировании боевиков
Суд в Ростове-на-Дону приговорил махачкалинца Пайдулу Дайзиева к трем годам колонии за пособничество в финансировании терроризма. В суде Дайзиев признал вину и раскаялся.
-
08 октября 2019, 22:37
Волгоградцы пожаловались на массовые нападения агрессивных собак
-
08 октября 2019, 21:51
Брат Абдулмумина Гаджиева отказался давать показания следствию
-
08 октября 2019, 18:297
Житель Кабардино-Балкарии задержан по подозрению в финансировании терроризма
-
08 октября 2019, 15:56
Смена премьера подтвердила номинальный статус правительства Азербайджана
-
08 октября 2019, 13:581
Болельщики призвали чеченского бойца уйти из спорта после смерти соперника
-
08 октября 2019, 13:002
ЕСПЧ назначил 400 тысяч евро компенсаций семьям пропавших на Северном Кавказе
-
08 октября 2019, 22:56
Глава ростовского института осужден по делу о кредите в 80 миллионов
-
08 октября 2019, 22:23
Судья на Кубани задержан по делу о мошенничестве
-
08 октября 2019, 21:19
Суд запретил Армену Геворкяну покидать Армению
-
08 октября 2019, 21:11
Тбилисский горсуд оштрафовал соратника Окруашвили за оскорбление власти
-
08 октября 2019, 20:20
ЕСПЧ присудил более 500 тысяч евро семьям пропавших жителей Чечни
-
08 октября 2019, 16:47
Суд в Ингушетии отказался освободить журналиста Майсигова из-под ареста
-
08 октября 2019, 11:172
Премьер-министр Азербайджана подал в отставку
-
08 октября 2019, 10:18
Азербайджан насчитал 20 обстрелов в зоне конфликта
Заполните форму. Юристы "Команды 29" помогут вам получить ответ
- Присоединиться к нашему Дзен каналу
- Добавить в Яндекс.Новости
- Получить КУ на почту
-
08 октября 2019, 23:59
Фильмы о Кабардино-Балкарии и Ставрополье показаны зрителям фестиваля "Кунаки"
-
08 октября 2019, 23:54
Юристы оценили последствия иска Дерипаски к иностранным СМИ
-
08 октября 2019, 21:26
Копайгородский Алексей Сергеевич
-
07 октября 2019, 14:353
Политковская Анна Степановна
-
04 октября 2019, 16:074
Гамидов Абдусамад Мустафаевич
-
07 октября 2019, 10:46
BERG...man TbilisiМайкоп, Нальчик, Грозный, Махачкала, Владикавказ, Ставрополь - среди аутсайдеров 100-ни городов РФ по зарплатам 29
-
06 октября 2019, 14:48
Женский взгляд из НальчикаСветлой памяти Сулиеты Кусовой 1
-
27 сентября 2019, 19:56
Женский взгляд из НальчикаНужно ли вводить многоженство в России? 8
-
26 сентября 2019, 10:43
Северный Кавказ сквозь столетия. Наима Нефляшева«Инстаграм и папаха. Как Хабиб Нурмагомедов формирует кавказскую повестку».Онлайн-дискуссия на КУ 30 сентября. 31
-
14 сентября 2019, 10:07
Ветер с АпшеронаГерои Дагестана лучше всех в мире бьют кулаком по головам 57
-
07 октября 2019, 19:08В Нюрнберге состоится II международная Черкесская конференция
-
03 октября 2019, 17:22После августовской аварии в Дагестане газа в домах жителей до сих пор нет
-
03 октября 2019, 15:44В Махачкале началась конференция, посвященная имаму Шамилю
-
02 октября 2019, 20:02В Москве пройдет биеннале современного искусства Кавказа
-
01 октября 2019, 00:25Мухарбек Органоков успешно защитил диссертацию и получил учёную степень доктора в области астрофизики
-
07 октября 2019, 14:293
Убийство Анны Политковской
-
04 октября 2019, 14:472
Мода на извинения: от Чечни до самых окраин
-
27 декабря 2018, 12:47Обращение Международной Черкесской Ассоциации к президенту Российской Федерации
-
14 октября 2018, 16:28Общественные организации Дагестана: ситуация в Ингушетии ведет к дестабилизации обстановки на Северном Кавказе
-
19 сентября 2019, 14:13
"Конь и всадник". Мужские союзы против радикализации
-
10 сентября 2019, 22:30
Ряды чеченского подполья заполнила молодежь