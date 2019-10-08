08 октября 2019, 22:47

Задержаны руководитель Каякентской больницы и двое сотрудников

Исполняющий обязанности главврача Каякентской районной больницы задержан при передаче 1 млн рублей за прекращение проверки, его подчиненные заподозрены в получении взятки за подложный эпикриз, сообщили в МВД.

По данным ведомства, исполняющий обязанности главврача был задержан в тот момент, когда передавал взятку в размере 1 миллиона рублей за прекращение проверки в отношении должностных лиц Каякентской больницы.

Заведующий хирургическим отделением больницы подозревается в том, что в сговоре с замглаврача получил взятку в размере 4 тысяч рублей за выдачу подложного выписного эпикриза, пишет сегодня со ссылкой на рапорт УЭБиПК МВД Дагестана от 7 октября "Черновик".

На сайтах дагестанской прокуратуры и региональных управлений МВД и Следкома сегодня к 22.00 мск нет информации о задержании должностных лиц Каякентской районной больницы.

"Кавказский узел" ранее писал, что в сентябре главврач избербашской больницы был заподозрен в растрате 55 миллионов рублей. По данным прокуратуры, он необоснованно оплатил ремонт в учреждении из средств ФОМС.

Примечание:

"Дело о мошенничестве с деньгами ФОМС в Дагестане дошло до суда", "Заместитель главврача в Махачкале обвинена по делу о хищении 238 миллионов", "Восемь глав медучреждений в Дагестане уволены за нарушения".

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