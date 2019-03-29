29 марта 2019, 13:17

Восемь глав медучреждений в Дагестане уволены за нарушения

Минздрав Дагестана сменил руководство восьми медицинских учреждений, назначив на должности главврачей новых исполняющих обязанности, сообщило 28 марта ведомство.

О кадровых изменениях заявила министр здравоохранения Дагестана Джамалудина Гаджиибрагимова. Руководители восьми медицинских учреждений республики освобождены от занимаемых должностей за нарушения в финансово-хозяйственной деятельности и организации лечебно-диагностического процесса.

«Работа руководителя медицинской организации должна строиться в соответствии с целями и задачами государственной политики без личной заинтересованности», - цитирует 28 марта Гаджиибрагимову пресс-служба ведомства.

Временно исполняющими обязанности в Карабудахкентской, Дахадаевской и Бабаюртовской райбольницах назначены Расул Гиравов, Магомедсалам Абдусамадов и Шихмагомед Дугушев, а в поликлинике и диагностическом центре Хасавюртовского района - Али Мажидов и Лизан Кураева соответственно. В поликлинике №7 врио главного врача будет исполнять Магомед Алиев, горбольнице Дагестанских Огней - Магомад Магомедов, а в Кизлярском республиканском наркодиспансере - Гаджимурад Алиев, уточняет пресс-служба.

В дагестанском Минздраве также отметили, что руководителям многих медицинских учреждений республики также поручено устранить нарушения, касающиеся составления паспортов безопасности, пишет 28 марта РИА «Дербент».

Ранее "Кавказский узел" писал, что Минздрав Дагестана отчитался о реорганизация больниц и поликлиник в Дагестане, уточнив, что руководители и персонал медучреждений увольняться не будут. Однако для них будет проведена аттестация на соответствие занимаемой должности.

Примечание:

"Замглавы Минтранса Дагестана арестован после увольнения", "Магомед Сулейманов уволен из дагестанского ФОМС", "Суд отказался освободить Гамидова и трех его подчиненных".

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