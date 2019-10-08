Суд в Москве оставил Дауда Мамилова под стражей до конца года

08 октября 2019, 19:38

Московский облсуд оставил в силе решение Каширского горсуда о продлении срока содержания под стражей до 24 декабря сыну депутата парламента Ингушетии Дауду Мамилову, обвиняемому в участии в деятельности террористической организации. После ареста Дауда его семье пришлось переехать в Ингушетию, где у детей значительно сузился круг общения, сообщил Закрий Мамилов.

Как писал "Кавказский узел", сын депутата парламента Ингушетии Закри Мамилова, выступающего против соглашения о границе с Чечней, находится под стражей с 30 апреля. Парламентарий связал уголовное преследование сына с собственной политической деятельностью. 25 июня Каширский горсуд Московской области продлил Мамилову срок ареста до 24 сентября, проигнорировав более 70 личных поручительств, в том числе депутатов Народного собрания Ингушетии. Московский областной суд утвердил это решение. 20 сентября Каширский горсуд продлил арест Мамилову до 24 декабря.

По версии следствия, не позднее ноября 2016 года пять человек, в том числе и проживающий в Дмитрове Дауд Мамилов, создали законспирированную ячейку "Исламского государства"* - "Дмитровский джамаат". Мамилову грозит до 20 лет заключения. Сам Мамилов своей вины не признает и отрицает участие в ячейке «Дмитровский джамаат».

О том, что Московский областной суд сегодня отклонил жалобу защиты Дауда Мамилову, сообщила корреспонденту «Кавказского узла» его адвокат Людмила Толстоногова. По ее словам, защита обжаловала постановление Каширского суда от 20 сентября, так как сочла его не отвечающим требованиям российского уголовно-процессуального законодательства. По мнению адвоката, чтобы продлевать содержание под стражей, нужно учитывать основные принципы уголовного судопроизводства, такие, как законность, охрана прав и свобод гражданина, презумпция невиновности, состязательность сторон и обеспечение права на защиту.

«Все эти основные принципы полностью проигнорированы судом. Более того, не приводя никакой мотивировки и оценки представленного следователем материала, не обратив внимания и не оценив доводы защиты, суд указал, что основания, по которым избиралась мера пресечения, не отпали и не изменились. А оснований для изменения меры пресечения, не имеется. В то же время никаких реальных доказательств для продления срока содержания под стражей у суда нет», - заявила Людмила Толстоногова.

Она также сказала, что в своем постановлении, которое было обжаловано в Мосгосуде, не представлено никаких сведений о личности Дауда Мамилова. «Суд в нарушение требований части 1 статьи 108 УПК РФ не обсуждал возможность применения иной, более мягкой меры пресечения до выяснения вопроса о его причастности (непричастности) к совершению преступления и проигнорировал более 70 личных поручительств, в том числе членов Народного собрания Ингушетии», - рассказала адвокат. По ее словам, защита неоднократно ходатайствовала перед судом об изменении меры пресечения на домашний арест, ссылаясь и на то, что у Мамилова шестеро детей, четверо – школьники, и дети нуждаются в помощи и поддержке отца.

Комментариями следствия относительно заявлений адвоката Дауда Мамилова "Кавказский узел" пока не располагает.

Напомним, в постановлении Каширского горсуда от 20 сентября говорится, что, как предполагает следствие, Дауд Мамилов с группой лиц принимал участие в создании законспирированной ячейки "Дмитровский джамаат", участники которой планировали проводить противоправную деятельность на территории Российской Федерации. В связи с чем ему было предъявлено обвинение в совершении преступления, предусмотренного ч.2 ст.205.5 УК РФ.

Закрий Мамилов рассказал о переезде семьи сына в Ингушетию

Жена Дауда Мамилова в связи с арестом супруга, который был единственным кормильцем многодетной семьи, решила вместе с детьми временно переехать в Ингушетию, сообщил корреспонденту «Кавказского узла» Закрий Мамилов.

«Этот переезд болезненно сказался на детях. Дети родились и выросли в Дмитрове, там посещали детский сад, там пошли в школу, занимались спортом. Внуки могут общаться на ингушском языке, но читать и писать не могут. Они выросли совсем в другой среде, у них иной менталитет, нежели у тех детей, которые родились и выросли в Ингушетии. Поэтому адаптация у детей, особенно у мальчиков, проходит сложно», - рассказал Закрий Мамилов.

Он сказал, что в семье сына четверо школьников: старший пошел в восьмой класс, два его брата учатся в пятом и третьем классах, а их сестра в этом году стала первоклассницей. «В Дмитрове мальчики занимались борьбой, три раза в неделю ходили на тренировки, принимали активное участие во всех школьных мероприятиях: фестивалях, конкурсах. У них было много друзей, с которыми они выросли. Здесь все по-другому, и ребята никак не могут привыкнуть к новой для них жизни. Угнетает их и то, что отец, который является для них образцом и примером для подражания, почему-то арестован», - заявил Закрий Мамилов.

У внуков в Ингушетии значительно сузился круг общения, отметил он. «Если в Дмитрове у них во дворе дома всегда крутились одноклассники, соседские дети, то здесь мальчики в основном общаются друг с другом, со мной или со своей мамой, которая стала учить их читать и писать на ингушском – мальчики уже получали замечания, что не могут писать и читать на ингушском», - рассказал Закрий Мамилов.

По его мнению, детям гораздо труднее, чем взрослым привыкнуть к тому, что их отец арестован. «Они верят, что отца освободят, и они вернутся домой», - добавил Закрий Мамилов.

Мамилова арестовали спустя месяц после начала массовых задержаний активистов в Ингушетии. Информация о протестах и задержаниях собрана в обновляемой хронике "Кавказского узла" "Протесты в Ингушетии: хроника передела границы с Чечней".

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