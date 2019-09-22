Арест Дауду Мамилову продлен на три месяца

22 сентября 2019, 00:51

Каширский городской суд продлил по ходатайству следствия до 24 декабря арест сыну депутата парламента Ингушетии Дауду Мамилову, обвиняемому в участии в деятельности террористической организации.

Как информировал "Кавказский узел", сын депутата парламента Ингушетии Закри Мамилова, выступающего против соглашения о границе с Чечней, находится под стражей с 30 апреля. Парламентарий связал уголовное преследование Дауда Мамилова с собственной политической деятельностью. 25 июня Каширский городской суд Московской области продлил Мамилову срок ареста до 24 сентября, проигнорировав более 70 личных поручительств, в том числе членов Народного собрания Ингушетии. 17 июля Московский областной суд отказался удовлетворить апелляцию на продление ареста

По версии следствия, не позднее ноября 2016 года пять человек, в том числе и проживающий в Дмитрове Дауд Мамилов, создали законспирированную ячейку "Исламского государства"* - "Дмитровский джамаат". Мамилову грозит до 20 лет заключения.

Каширский городской суд Московской области удовлетворил ходатайство следствия и вынес 20 сентября постановление о продлении срока содержания под стражей Дауда Мамилова еще на три месяца, рассказала 21 сентября корреспонденту «Кавказского узла» адвокат Людмила Толстоногова.

В постановлении Каширского городского суда говорится, что, как предполагает следствие, Дауд Мамилов с группой лиц принимал участие в создании законспирированной ячейки «Дмитровский джамаат», участники которой планировали проводить противоправную деятельность на территории Российской Федерации. В связи с чем ему было предъявлено обвинение в совершении преступления, предусмотренного ч. 2 ст. 205.5 УК РФ. Будучи допрошенным в качестве обвиняемого Дауд Мамилов свою вину не признает.

Людмила Толстоногова считает, что, принимая решение о продлении срока содержания под стражей, суд мотивировал свое постановление общими фразами, с материалом дела толком не ознакомился, отнесся к рассмотрению формально. При этом она сослалась на пункт 21 Постановления Пленума ВС РФ №41 от 19.12.2013 года, где сказано, что «при продлении срока содержания под стражей на любой стадии производства по уголовному делу судам необходимо проверять наличие на момент рассмотрения данного вопроса предусмотренных статьей 97 УПК РФ оснований, которые должны подтверждаться достоверными сведениями и доказательствами».

«Никаких доказательств и фактов, которые говорили бы о причастности моего подзащитного к данному преступления, у следствия не было», - считает адвокат.

По ее словам, во время обыска в домовладении Дауда Мамилова не было обнаружено никаких запрещенных предметов, а также литературы экстремистского характера.

«В актах осмотра и прослушивания фонограмм нет сведений, которые бы указывали, что Мамилов причастен к деятельности ячейки «Дмитровский джамаат». Однако следователи продолжают стоять на своей бездоказательной позиции, считая, что нет оснований для изменения меры пресечения на домашний арест. Мамилов должен, по их мнению, оставаться под стражей, потому что он может скрыться, находясь под домашним арестом, оказывать давление на свидетелей и любыми способами воспрепятствовать производству по уголовному делу. Городской суд согласился с доводами следствия и отказался изменить меру пресечения на домашний арест, оставив Дауда Мамилова под стражей еще до 24 декабря», - рассказала адвокат.

Толстоногова заявила, что защита сочла необоснованной позицию следователей, и намерена обжаловать решение суда.

Какими-либо комментариями следствия относительно заявления адвоката Дауда Мамилова "Кавказский узел" пока не располагает.

Мамилова арестовали спустя месяц после начала массовых задержаний активистов в Ингушетии. Информация о протестах и задержаниях собрана в обновляемой хронике "Кавказского узла" "Протесты в Ингушетии: хроника передела границы с Чечней".

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