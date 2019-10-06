Фильмы о жителях Дагестана показаны на фестивале "Кунаки" в Нальчике

06 октября 2019, 19:24

Две картины из Дагестана, "Притча о хромом баране" и "Дети Зады", показаны сегодня на фестивале кино и телевидения "Кунаки" в Нальчике. Первый фильм рассказывает о неподкупном полицейском Магомеде Шамилове, уволенном из органов, второй - о жительнице Дагестана Заде Максудовой, воспитавшей около 100 приемных детей.

Как писал "Кавказский узел", Северо-Кавказский фестиваль кино и телевидения "Кунаки" открылся в Нальчике 5 октября. Для участия в конкурсе отобраны 56 фильмов, в том числе четыре картины режиссеров из Кабардино-Балкарии.

Фестиваль в 2019 году посвящен памяти его основателя и первого президента Сулиеты Кусовой-Чухо. Руководитель Центра этнопроблематики в СМИ при Союзе журналистов России, президента кинофестиваля "Кунаки" Сулиета Кусова умерла утром 12 ноября 2018 года на 68-м году жизни. Родственники похоронили ее в ауле Афипсип в Адыгее.

На фестивале "Кунаки" в Государственном концертном зале Нальчика сегодня запланирован показ 16 документальных фильмов. Показы разделены на утренний и вечерний, в каждом по 8 картин. Утренний показ открылся фильмом "Притча о хромом баране", снятом в 2015 году, режиссером Ириной Васильевой Картина рассказывает о жителе Дагестана Магомеде Шамилове, сообщил корреспондент "Кавказского узла".

Магомед Шамилов - бывший сотрудник правоохранительных органов. Как считает сам Магомед, его уволили со службы за честность и принципиальность. Шамилов представлен как непримиримый борец с коррупцией и клановостью в Дагестане: он живет в скромном, даже бедном доме, тогда как его коллеги построили хоромы. Друзья Магомеда называют его Дон-Кихотом, говоря, что он борется с ветряными мельницами.

Фильм начинается со слов о том, что Магомед Шамилев - "уникум" и "просто супер". "Зато я могу сказать, что я честь имею" , - говорит герой фильма. Он называет себя "свободным человеком", говоря о том, что "Магомед не продается". "У них жены в туалет с охраной ходят, а моя свободно гуляет", - отмечает он, говоря о бывших коллегах-правоохранителях.

Магомед хочет, чтобы его земляки не мирились с несправедливостью и отстаивали свои законные права. Он испытывает большое разочарование, когда люди не приходят на организованный им митинг: в сердцах он говорит, что народ достоин иметь такую власть, какую имеет.

Еще один фильм в утреннем показе. "Дети Зады", тоже из Дагестана. Картина режиссера РГВК "Дагестан" Патимат Бурзиевой рассказывает о Заде Максудовой: учительнице математики и одновременно директор школы селения Нижний Кегер в Гунибском районе Дагестана, которая воспитывает 22 приемных детей. Кого-то из ребят она взяла на воспитание из детского дома, а некоторых детей приводили к Заде сами родители.

Среди детей, которых воспитывает Зада, есть дети с аутизмом и ДЦП. Собственные трое детей Зады Максудовой уже выросли и живут отдельно, но поддерживают мать в благородном стремлении воспитывать сирот и делить с ними свой дом. Всего с 1980-х годов Зада Максудова вырастила около сотни чужих детей. "Мне Зада дала любовь, которую не дала мне моя собственная мать", - говорит одна из ее приемных дочерей.

Директор фестиваля: режиссеров-документалистов в Кабардино-Балкарии нет

"Оба эти фильма великолепны. Они интересны и своей тематикой, и режиссерской работой, и поэтому они были включены в конкурсную программу фестиваля", - сказал директор фестиваля Ильяс Богатырев.

По словам Богатырева, организаторы фестиваля "Кунаки" ставили целью включать в программу до 30% фильмов от режиссеров документалистов с Северного Кавказа. На практике эту задачу еще ни разу не удалось осуществить.

"Нам приходится выбирать между общим уровнем качества представленных фильмов и представлением региона. Не хочется жертвовать качеством, чтобы представить регион, а качественных фильмов нет. Но эти два фильма очень достойно представляют Дагестан", - сказал Богатырев корреспонденту "Кавказского узла".

Директор фестиваля выразил сожаление, что в Кабардино-Балкарии нет документального кино. В республике есть художественное кино - фильмы, которые снимают выпускники мастерской Александра Сокурова, но режиссеров-документалистов нет. "Мы получаем заявки из Дагестана, Северной Осетии, но в целом картина грустная, - сказал Ильяс Богатырев.

Он добавил, что покойная Сулиета Кусова мечтала создать продюсерский центр, чтобы спонсировать съемки фильмов и обучение молодых талантливых людей, но не успела осуществить эту задумку. Есть журналисты, которые интуитивно умеют "подловить темы", но им не хватает профессионализма, чтобы достойно оформить фильм - для этого нужно и операторское искусство, и режиссерское, и монтажерское и звукорежиссура.

"Находить темы - это одно, представить это на высоком уровне - другое. Северокавказский регион красив не только природой, но и яркими характерами. Здесь люди имеют достойные биографии. Сколько героев можно найти, даже ковыряться особо не надо, они рядом. Их только надо уметь преподнести", - считает Богатырев.