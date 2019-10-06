56 фильмов представлено на фестивале "Кунаки"

06 октября 2019, 01:30

Северо-Кавказский фестиваль кино и телевидения "Кунаки" открылся в Нальчике. Для участия в конкурсе отобраны 56 фильмов, в том числе четыре картины режиссеров из Кабардино-Балкарии.

Как писал "Кавказский узел", на Северо-Кавказский фестиваль кино и телевидения "Кунаки" в 2018 году было отобрано 50 фильмов, среди которых около десяти были сняты уроженцами Кавказа. По словам организатора мероприятия Ильяса Богатырева, зрители хотят, чтобы фестиваль и в будущем проходил в Дагестане, если эта идея найдет поддержку властей.

5 октября в Нальчике в Государственном концертном зале открылся фестиваль кино и телевидения "Кунаки", посвященный памяти его основателя и первого президента Сулиеты Кусовой-Чухо, передает присутствовавшая на мероприятии корреспондент "Кавказского узла".

Руководитель Центра этнопроблематики в СМИ при Союзе журналистов России, президента кинофестиваля "Кунаки" Сулиета Кусова умерла утром 12 ноября 2018 года на 68-м году жизни. Она готовилась к операции, однако отложила ее из-за фестиваля. Родственники похоронили ее в ауле Афипсип в Адыгее

Оргкомитет фестиваля получил в этом году 368 заявок. Отборочная комиссия, состоящая из пяти профессионалов в области документального кино, отобрала 56 фильмов. Четыре из них сняты режиссерами из Кабардино-Балкарии, рассказал на пресс-конференции, посвященной открытию фестиваля, его директор Ильяс Богатырев.

По его словам, особенность конкурсной программы в том, что в каждом показе собраны контрастные по тематике и режиссуре фильмы.

"Я специально так выстроил программу показа, чтобы присутствовали контрасты. И поскольку у нас принимают участие режиссеры из разных регионов, каждый из них будет интересен зрителю", - отметил Богатырев.

Он также сообщил, что на фестивале представлены документальные фильмы не только из Северного Кавказа и других регионов России, но также из Сербии, Киргизии, Казахстана, Эстонии, Абхазии, Белоруссии.

Фестиваль "Кунаки" был основан на международном медиафоруме "Вся Россия" в 2007 году. Название "Кунаки" Северо-Кавказский открытый фестиваль кино и телевидения получил в 2016 году. Назван в честь старинного кавказского понятия куначества - гостеприимства и дружбы между людьми различных национальностей и вероисповедания. XI Северо-Кавказский открытый фестиваль кино и телевидения "Кунаки" прошел в ноябре прошлого года в Абхазии.

"По сути, фестиваль уже несколько лет работает как международный. Мы стараемся каждый год привлекать новых участников, принимаем заявки из регионов, из российской глубинки, от небольших телекомпаний, у которых всегда есть, что представить и что показать. Это мало кому известная жизнь глубинки. Нас это всегда очень интересует. Мы хотим расширить круг наших участников", - отметил он.

По его словам, фестиваль продлится до 9 октября, победители будут определены в пяти номинациях. Будет также определен обладатель "Гран-при" фестиваля. Кроме того, учрежден специальный приз имени Сулиеты Кусовой "за активную деятельность и принципиальную гражданскую позицию".

Дочь Сулиеты Кусовой, президент Северокавказского открытого фестиваля кино и телевидения "Кунаки" Елана Кусова отметила на открытии фестиваля, что ее матери было очень важно показать культуру кавказских народов.

Председатель Союза журналистов Дагестана Али Камалов поделился воспоминаниями о Сулиете Кусовой. "Ее именем назван водопад в Цумадинском районе Дагестана", - сказал он.

По словам Камалова, фестиваль проходил в разных региона - в Карачаево-Черкесии, Абхазии, Дагестане. На последний фестиваль, который прошел в Дагестане, Кусова, по его словам, приехала больная.

Писатель и общественный деятель из Абхазии Геннадий Аламия назвал фестиваль "жизненно необходимым действом", так как, по его словам, "не зная о болях, о радостях других людей дальше нельзя двигаться".

"Мы привыкли к личностям известным, популярным, а здесь вдруг неведомые герои. Я лично был потрясен, посмотрев белорусский фильм (режиссера Галины Адамович "Вядо"). А сколько таких фильмов было о событиях и фактах, о которых мы даже представления не имели", - сказал он.

Фильм "Вядо" рассказывает о жителей Белоруссии Вениамине Бычковском, который открыл в маленькой деревне музей полесского быта и построил часовню в память о жертвах фашизм - жителях сожженных деревень Бобровичи, Тупичицы и Вядо, пишет kinokanon.ru.

Геннадий Аламия назвала Кусову "дочерью Кавказа", которая "наводила мосты между народами".

По словам Ильяса Богатырева, на сайте фестиваля опубликованы ссылки на некоторые фильмы, но не все из них есть в открытом доступе, так как многое зависит от правообладателя. Он также сообщил, что рассматривается вопрос создания продюсерского центра для оказания помощи молодым талантливым режиссерами, как задумывала Кусова.

По словам участников пресс-конференции, каждый год число тех, кто снимает документальное кино, растет, например, в Абхазии после фестиваля 2018 года было снято четыре фильма. Улучшается и качество показываемых работ, например, в этом году на фестиваль представили свои фильмы несколько режиссеров, чьи картины были отмечены призами других фестивалей.

Однако, по словам Богатырева, важны не только профессиональные качества, важно вовлечь как можно больше людей, чтобы более слабые кинодокументалисты учились у сильных.

5 октября начался показ фильмов, в частности, были показаны "Эльбрусград" Люазы Макоевой, "Ожидание" Анастасии Макоевой, "Правдивая история" Евгении Витрук и другие, всего 11 картин. Вечером состоялся специальный показ документального фильма "Сулиета".