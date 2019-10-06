06 октября 2019, 16:25

Азербайджан открыл новую пограничную заставу у комплекса "Давид Гареджи"

Сотрудникам Госпогранслужбы Азербайджана на новой заставе поручено "оберегать историко-культурное наследие азербайджанского народа" на границе с Грузией.

Как писал "Кавказский узел", в июле произошел конфликт между азербайджанскими пограничниками и грузинскими активистами около монастырского комплекса "Давид Гареджи". Гиды из Грузии рассказали о проблемах с допуском к части монастырей. После конфликта Грузия закрыла на неделю доступ к монастырю Удабно, а Азербайджан решил патрулировать исключительно несогласованный участок границы.

Спор из-за одной из важнейших культурных и религиозных достопримечательностей Грузии, монастырского комплекса "Давид Гареджи", продолжается из-за незавершенности процесса демаркации границы этой страны с Азербайджаном. В феврале президент Грузии Саломе Зурабишвили во время визита в Азербайджан объявила, что вопрос об общем участке границы будет решен до конца года.  Азербайджанские политологи и историки полностью исключили возможность уступки Азербайджаном части монастырского комплекса.

Азербайджан ввел в эксплуатацию новую пограничную заставу «Кешикчи гала» на участке границе с Грузией, охватывающем комплекс "Давид Гареджи", сообщает сегодня со ссылкой на пресс-службу Госпогранслужбы страны "Интерфакс-Азербайджан".

По данным пограничников, застава оснащена "всем необходимым оборудованием, отвечающим современным требованиям", пишет агентство.

На церемонии открытия заставы присутствовали начальник ГПС Эльчин Гулиев и глава Исполнительной власти Агстафинского района Низамеддин Гулиев. По словам чиновников, новая застава наряду с охраной границы призвана "оберегать историко-культурное наследие азербайджанского народа", сообщает Oxu.Az.

Примечание:

"Грузинские активисты рассказали о дорожных работах у комплекса "Давид Гареджи", "Граждане Грузии впервые за 12 лет посетили монастырь в комплексе "Давид Гареджи", "Грузинская патриархия рассказала о ситуации в комплексе "Давид Гареджи".

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